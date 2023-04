Dow Jones: Minuti della Fed 1- Inflazione 0

Il Dow Jones Industrial Average è diventato neutrale all’inizio della settimana in cui Wall Street è stata lasciata sola nel bel mezzo dei cali visti nei valori tecnologici, colpiti più duramente quando il mercato si fa duro e la paura di una recessione attanaglia le strade. E lo fa a spese di Il primo proviene dai dati sull’occupazione, che hanno avuto una doppia lettura irregolareche diventa negativo, il che potrebbe indicare un potenziale nuovo rally della Fed.

Per quanto riguarda I dati sull’inflazione che conoscevamo ieriQuesto è certo Il calo di 9 volte di fila nei dati di marzocon un anticipo mensile inferiore di un decimo alle previsioni, e Un punto percentuale scende al 5% nel terzo mese dell’anno dal 6% di febbraio.

Lo stesso aumento, che è di un decimo, è stato effettuato dall’aliquota base, che già supera l’aliquota generale, Arriva al 5,6% e continua a crescere. Quello che è innegabile è che è quasi vicino al miglior livello di inflazione degli ultimi due anni.

In ogni caso, gli esperti di mercato affrontano ancora l’incertezza e leggono che il mercato del lavoro continua a fornire dati forti che potrebbero portare a nuovi rialzi dei tassi della Fed, indebolendo ulteriormente l’attuale situazione economica in vista della recessione. La pressione viene mantenuta, come mostrato da Strategas, che vedono aumentare i nervi sulle prospettive economiche da parte degli investitori sotto la superficie Dei guadagni previsti dati da alcuni indicatori. Per di più, con il cambio di orientamento dopo i verbali della Fed dell’ultima riunione che ha chiarito 3 cose.

Il primo, che la Fed lo consideri La diminuzione dell’inflazione non è così grande come previsto, La seconda è che non era per le banche Sarebbe raddoppiato di 25 punti base in più E il terzo Che ci sarà una leggera recessione alla fine dell’anno negli Stati Uniti.

Lo abbiamo già commentato in alcune occasioni, il Dow Jones sembra, al momento, quello più vicino allo stato dell’economia reale con un mix di 30 valori. In effetti, Apple è stata tra le aziende più punite Dopo aver conosciuto i dati di caduta per i computer desktop del 30% Mentre Le vendite di Mac sono diminuite del 40% nel primo trimestre.

I dati spiegati da IDC includono fattori come la domanda inferiore, l’eccesso di scorte, per giustificare questi forti cali, inoltre, Il deterioramento del contesto macroeconomico globale.

sul tuo grafico azionario, L’indice Dow Jones ripristina il bilancio annuale Dopo la spinta inflazionistica positiva che potrebbe spostare l’inclinazione della Fed, nonostante il fatto che i prezzi al consumo si stiano ancora chiaramente allontanando dalla soglia del 2%, continuano a scendere, questa volta per lo più su base annua. Quindi la settimana sta procedendo positivamente con guadagni di oltre 1 punto percentualecome nel mese con guadagni già superiori al 6% per l’indice.

Gli esperti sono del parere che, in questo momento di mercato, dovrebbero essere forniti dati economici che chiaramente non scelgono l’una o l’altra opzione: Non abbastanza grave da indicare timori di un atterraggio di fortunaCome ha sottolineato Raymond James, Né fino a che punto questi fattori determinano una forza che continua a mettere le ali all’inflazioneIn definitiva, la radice di tutti i mali.

E tutto questo è sull’orlo dell’inizio della stagione degli utili, che inizierà alla grande come al solito con le grandi banche e la loro performance del primo trimestre. Anche se non saranno gli unici: JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Blackrock e anche Unitedhealth Gro daranno il tono al mercato nell’ultima parte della settimana.

Tra le buone notizie da trasmettere c’è la stabilità Appare nella fuga di notizie avvenuta tra depositi bancari negli Stati Uniti. Secondo i dati della Federal Reserve, si registra un certo rallentamento con un calo dello 0,37% nell’ultima settimana di marzo, quando i deflussi di depositi hanno raggiunto i 64,7 miliardi, rispetto ai 172.100 della settimana precedente. Tra gli enti grandi, 40 miliardi, a fronte del fatto che gli enti più piccoli difficilmente subiscono variazioni nei propri depositi. Anche nei dati non rettificati, c’è un aumento di questi risparmi di 42,3 miliardi di dollari.

