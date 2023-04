Il peso messicano rompe $ 18 per dollaro, ma esce dai primi cinque …

Città del Messico – Il 13 aprile il peso messicano ha nuovamente superato la soglia minima di 18 dollari. Tuttavia, lo slancio non è sufficiente per tornare ad occupare le prime posizioni delle valute con i più alti profitti al mondo finora quest’anno.

Giovedì, il peso messicano è salito dello 0,32% e veniva scambiato a $ 18,0163 per dollaro (Città del Messico 13:18). Durante la sessione giornaliera, la valuta ha registrato un massimo di $ 17,9759 ​​e un minimo di $ 18,1228 per unità, secondo i dati di Bloomberg.

L’apprezzamento della valuta è conseguenza della debolezza del dollaro dello 0,47%, che ha raggiunto i 100.700 punti (Città del Messico 13:20).

“Il peso ha iniziato a rafforzarsi dopo aver conosciuto i dati sull’inflazione degli Stati Uniti Come i verbali della riunione della Federal Reserve, dove si scopre che una stretta monetaria aggressiva come l’attuale legislazione potrebbe iniziare a mostrare moderazione in futuro se le condizioni di inflazione lo consentiranno”, ha detto a Bloomberg Linea l’economista di Signum Research Alan James.

I catalizzatori della valuta locale nelle sessioni sono stati dati economici rilevanti. D’altra parte, è stato annunciato che l’indice dei prezzi alla produzione negli Stati Uniti è sceso a 0,5% a marzo rispetto al mese precedente. Mentre il consenso degli analisti non ha apprezzato i movimenti.

La seconda componente sono le richieste di disoccupazione in quella regione, che hanno accelerato più del previsto, raggiungendo quota 239.000, e le previsioni hanno considerato un totale di 232.000 domande.

“L’attività economica negli Stati Uniti sta rallentando”, ha scritto nel rapporto Janneth Quiroz, vicedirettore dell’analisi di Monex.

localmente, Il verbale della riunione del Banco de México è stato pubblicato, rivelando un possibile arresto del tasso di interesse.

“Uno dei membri del consiglio ha confermato che il suddetto livello dei tassi può essere esteso fino a due anni, e questo significa che il rendimento offerto dal peso messicano rimarrà elevato per un periodo più lungo del previsto, il che porta naturalmente ad un aumento del tasso la domanda per il peso”, ha detto James, portando ad un apprezzamento. ha portato alla distruzione delle 18 unità.

Il peso lascia le prime cinque valute per valore in tutto il mondo finora quest’anno

Finora quest’anno, il peso messicano ha guadagnato l’8,30% rispetto al dollaro. Con questo apprezzamento, La valuta si è classificata come l’ottava risorsa con le migliori prestazioni a livello globale, lasciandosi alle spalle le prime tre che ha registrato all’inizio dell’anno.

La valuta è stata sovraperformata dal peso cileno, che occupa la sesta posizione, con un incremento del 9,82%, il colon costaricano + 10,26%, il fiorino ungherese + 10,46%, il dinaro iracheno + 11,45%, l’oro + 11,85%, e la rupia dello Sri Lanka. +14,51%, secondo i dati Bloomberg.

Gli analisti si aspettano che il peso messicano abbia ancora margini di apprezzamento. Lo stanno progettando gli strateghi di ING Bank, società di origine olandese Il peso messicano raggiungerà $ 17,50 per dollaro a breve termine.

Entro la fine del secondo trimestre, gli analisti di Banorte stimano un livello di $ 17,85 per USD, che è la proiezione più ottimistica. Sebbene pessimista per Capital Economics, una società di ricerca con sede a Londra, $ 20 per unità è pessimista.

Le stime del vicedirettore dell’analisi economica di CiBanco, James Salazar, considerano livelli superiori a 18 dollari per dollaro che inizieranno a essere visti a settembre. “A partire da settembre, il prezzo sarà superiore a $ 18,60 e superiore a $ 19 da marzo 2024”, ha riferito Bloomberg Linea.