Prenditi cura della salute dei dipendenti con giusti verbi d’amore

Oggi siamo più consapevoli che mai Sanità trasversale Perché sembra influenzato da molti aspetti della vita delle persone, compreso il loro ambiente sociale, economico, culturale ed ecologico. La salute non è solo assenza di malattie o infermità fisiche, ma anche benessere emotivo, mentale e sociale.

Per questo è importante, da parte delle aziende, promuovere abitudini di vita sane ai collaboratori, considerando tutti i pilastri del benessere, in modo integrato. Perché frequentare solo il reparto fisico non sarà sufficiente se l’obiettivo è avere squadre più sane e felici nel loro lavoro, e quindi ridurre l’assenteismo.

Inoltre, affrontando la salute su tutta la linea, le aziende possono migliorare la propria immagine pubblica e reputazione, aumentare la fidelizzazione dei dipendenti e attrarre nuovi talenti che apprezzano la cultura aziendale.

da Benepiattaforma di welfare aziendale, Sanno che la preoccupazione per la salute globale dei dipendenti influisce direttamente sul loro benessere Da qui la loro produttività e prestazioni sul lavoro. Per questo hanno al loro servizio programmi di benessere che promuovono una vita sana, prendendosi cura della salute fisica, emotiva, ambientale, nutrizionale, sociale ed economica. Perché il benessere completo si ottiene solo così, con un pensiero a 360 gradi.

WellWo suggerisce azioni specifiche a livello aziendale per motivare i dipendenti a prendersi cura di se stessi durante il gioco. Una delle iniziative è la “City Challenge” che consiste nel fare un tour virtuale di diverse città del mondo, con l’obiettivo di raggiungere un certo numero di passaggi all’interno di un team o di un’intera azienda. Se riescono nella sfida, possono essere distribuiti premi al primo in classifica o può essere intrapresa un’azione congiunta, come donazioni a banchi alimentari, ONG, piantagioni di alberi, ecc.

Con questa sfida, si implementa l’attività fisica, si incoraggia la collegialità e il lavoro di squadra e, con un obiettivo comune, si aiuterà l’ambiente e/o si svolgerà un lavoro sociale che ha anche benefici per la salute emotiva. Da parte sua, la società si adopererà per migliorare la propria immagine pubblica e reputazione. L’azione trasversale promuove l’assistenza in tutti i settori della salute. Questo suggerimento è solo un esempio di tutte le azioni che intraprendono.

decisamentePromuovere la salute e il benessere aziendale dei dipendenti implica una prospettiva interdisciplinare. Perché l’efficacia del programma di prevenzione sanitaria risiede nell’approccio trasversale.

