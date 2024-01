Dragon Ball e le sue incredibili esibizioni di musica dal vivo che celebrano l'Anno cinese del Drago

'sfera del drago“Questo corrisponde al 2024.” 40° anniversariouna data molto speciale per entrambi Akira Toriyama Per quanto riguarda i fan del campionato in franchising Goku. I primi festeggiamenti non si sono fatti attendere, dalla piattaforma cinese Bilibili Lui voleva celebrare Accesso Anno del Drago con Spettacolo di musica dal vivo Dura circa 12 minuti, il che è davvero atroce a livello di produzione, come puoi vedere nel video che accompagna questa storia.

Anno del Drago e 40° anniversario di “Dragon Ball”

Il marchio Dragon Ball va oltre ogni forma di intrattenimento; Dai manga e anime al cinema e ai videogiochi, passando per la recitazione Azione dal vivo o evento direttoAlcuni sono più ambiziosi di altri. Ma lo spettacolo che vi presentiamo oggi è riuscito a posizionarsi come una delle opere live-action basate su “Dragon Ball”. Il più ambizioso della storiaPortando la recitazione teatrale e musicale ad un altro livello.

A questo scopo alcuni Coreografia travolgente Con un gran numero di specialisti su un palco non privo di effetti di luce e costumi, con una presentazione teatrale dei personaggi più importanti dei famosi manga e anime, rappresentando anche la famosa battaglia tra Goku e Vegeta nel modo più epico possibile.

Per arricciare il ricciolo, Hiroki Takahashil'originale artista di apertura di “Dragon Ball”, è sceso nell'arena per celebrare questo ambizioso spettacolo dal vivo che anticipa l'arrivo di… Anno del Drago In occasione del 40° anniversario della saga da te creata Akira Toriyamaincluso un bellissimo cameo Arali Dalla serie Dott. Crollo, proprio come nella prima storia delle avventure di Goku.

Celebrazioni”sfera del drago' per lui 40° anniversario Raggiungeranno il loro apice con la première del nuovo anime il prossimo autunno.Dragon Ball Dima'.