Disney annuncia un nuovo film di Star Wars intitolato “The Mandalorian e Grogu”

In “The Mandalorian”, Mando e Grogu superano le sfide e rafforzano il loro legame fino a diventare compagni inseparabili. Dopo Tre stagioni su Disney+Sembra che questi personaggi siano pronti per una nuova avventura: “The Mandalorian e Grogu”.

Non ci sono molti dettagli sul progetto al momento, ma sappiamo che il film entrerà in produzione quest'anno. Appunti di Guerre Stellari L'acclamato regista Jon Favreau fungerà da regista, mentre Kathleen Kennedy e Dave Filoni fungeranno da produttori.

Un'opportunità per portare la storia ad un altro livello

The Mandalorian è partito alla grande su Disney+, ma è solo alla terza stagione Con meno forza Nel complesso, ha prodotto un gusto agrodolce per gli spettatori. Alcuni elementi che hanno conquistato gli spettatori potrebbero essere andati persi lungo il percorso.

Il progetto è basato su un capolavoro. Favreau, che è stato il creatore della serie, sarà ora responsabile della regia dell'arrivo di entrambi i personaggi sul grande schermo. “Mi è piaciuto raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas”, ha detto il regista in una nota.

Come previsto, dietro al progetto c’è anche Lucasfilm, che sta sviluppando anche la seconda stagione di “Ahsoka”. Lo studio da lui fondato Giorgio Lucas Ora nelle mani dei Walt Disney Studios, afferma che “The Mandalorian and Grogu” è in cima alla sua lista di sviluppo.

Come diciamo, non ci sono molti dettagli. Dovremo attendere per scoprire i dettagli su come proseguirà la storia tra l'abile cacciatore di taglie interpretato da Pedro Pascal e il giovane e potenzialmente potentissimo Grogu. Non ci resta che attendere per scoprire come sarà composto il cast e, soprattutto, quando uscirà nelle sale.

Foto: Lucasfilm

