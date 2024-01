“Dragon Ball Super” si sta avvicinando alla conclusione finale secondo Akira Toriyama

Anche se il 2024 sarà un anno entusiasmante per il franchise.sfera del drago“Grazie per la tua celebrazione.” 40° anniversario Le varie novità che arriveranno a livello di anime, videogiochi e manga stanno preoccupando alcuni fan Possibile finale Da Dragon Ball Super, l'attuale serie manga disegnata, scritta e supervisionata da Toyotaro Akira Toriyama. Man mano che si svolgono le diverse trame di questa sotto-saga principale, sono molti i seguaci che vedono la sua fine sempre più vicina, e ancora di più se prendiamo in considerazione alcuni… Formulazioni Dal suo creatore punta in questa direzione.

La fine di Dragon Ball Super è vicina?

Nella misura in cui Akira Toriyama È stato rivelato qualche tempo fa che il prossimo arco narrativo dopo gli eventi di “Super Hero” potrebbe essere l'ultimo, il che è una teoria che ha tutto il senso del mondo considerando la storia di cui sopra. Non è troppo lontano nel tempo dal vero finale Della serie che ho vistoSfera del drago Z“, con lo scontro tra Goku e Ub e la sua successiva fuga trasformando il giovane guerriero nel successore di Goku.

Questo è quanto sottolineato dallo stesso Toriyama, a conferma di ciò “Super Hero” è ambientato poco prima della fine di “Dragon Ball Z.”che anche lui sostiene L'aspetto adolescenziale di Goten e Trunks -Chi avrà un ruolo di primo piano nel prossimo arco narrativo- e Generalmente solo un anno più giovane Per quanto riguarda la sua prima apparizione in “Dragon Ball Z”. Tutto ciò ci fa pensare ad una conclusione imminente della storia di Dragon Ball Super, che sarà il prossimo arco narrativo Ultimo e definitivo.

Vedremo se funziona Shweisha Anche Giocattolo Continueremo con nuove storiesfera del drago“, rispettivamente nel manga e nell'anime. Quest'autunno potremo goderci una nuova breve serie di anime con 'Dragon Ball Dima“, dove i suoi eroi principali sono stati trasformati in bambini da un misterioso cattivo. Inoltre, la persona responsabile di “Dragon Ball” negli anime e nei videogiochi si è recentemente assicurata un altro decennio di nuovi prodotti dalla più famosa saga di anime manga di tutti i tempi.