Kristen Stewart e Christopher Nolan danno il via al debutto al Sundance

Migliaia di appassionati di cinema, celebrità di Hollywood, dirigenti del settore e registi di tutto il mondo si sono riuniti nell'innevata Park City, nello Utah, per guardare film per 10 giorni.

Il 40° Sundance Film Festival, la più importante vetrina mondiale per il cinema indipendente, prende il via giovedì con un gala costellato di stelle in onore di veterani del festival come Kristen Stewart e Christopher Nolan, oltre a numerose anteprime mondiali.

Il primo giorno verranno proiettati più di 17 film, tra cui documentari su Brian Eno, Lollapalooza e Frida Kahlo, l'indagine di Yance Ford sulla polizia americana e “Power”, nonché il fittizio esperimento governativo “Girl Country”. Alle anteprime, alcuni fortunati possessori del biglietto saranno tra i primi a vedere “Freaky Tales” di Anna Boden e Ryan Fleck con Pedro Pascal, ambientato negli anni '80, o “Thelma” con June Squibb nel ruolo di una nonna di Los Angeles. Viene ingannata e intraprende una missione per riavere i suoi soldi dal defunto Richard Roundtree.

Il cuore del festival rimane a Park City, dove molti negozi e ristoranti di Main Street sono stati trasformati in una serie di lounge per sponsor e media partner. Oltre alle proiezioni di film durante tutta la giornata, ci saranno discorsi e tavole rotonde su vari argomenti, dall'eredità del Sundance ai primi filmmaking. Ci saranno proiezioni anche a Salt Lake City e, a partire dal 25 gennaio, film selezionati saranno proiettati online nella sezione virtuale del festival.

Giovedì, alcuni dei partecipanti più ricchi del festival si riuniranno al DiJoria Center di Camas, Utah, per una cerimonia di apertura con Nolan, Stewart, la regista di “Past Lives” Celine Song e la regista di “Eternal Memory” Maite Alberdi. Riceverai un omaggio.

“La première di Memento al Sundance Film Festival è stato un momento cruciale della mia carriera”, ha detto Nolan in una dichiarazione precedente. “Questo premio chiude il cerchio ed è una testimonianza dello straordinario impatto del cinema indipendente”.

Tra i relatori attesi alla cerimonia figurano Robert Downey Jr., che brinderà al regista di “Oppenheimer”, e Jesse Eisenberg, che consegnerà il premio a Stewart, suo amico e star di “Adventureland” (“Adventureland: A Summer to Remember “). “).

Stewart ha due film che debutteranno al Sundance quest'anno: il thriller poliziesco di Rose Glass Love Lives Bleeding, che uscirà nei cinema a marzo, e Love Me con Steven Yeun, dove la boa e il satellite si incontrano. Si innamorano.

Il Sundance Film Festival continua fino al 28 gennaio.