Rodrigo Gonzalez critica il cantante dei Ke Personajes per essersi rifiutato di parlare della sua lotta in Uruguay: “È fuori posto”

Emmanuel Neuer ha interrotto l'intervista con Rodrigo Gonzalez e non ha risposto alla sua lotta in Uruguay. | Wilax

Rodrigo González e Gigi Mitri Hanno avuto un momento di disagio nel bel mezzo di un'intervista con il cantante dei Ke Personajes, Emmanuel Noir, giovedì 18 gennaio. L'artista, durante la trasmissione del programma “Amor y Fuego”, ha negato di aver risposto in merito alla lotta a cui parteciperà alla fine del 2023 in Uruguay.

Cantante del gruppo argentino alla moda Tornò in Perù per tenere un concerto Venerdì 19 a Chiclayo. Prima di partire per la provincia, la sua squadra ha organizzato una conferenza stampa in cui si sarebbe parlato della rissa avvenuta nel sud del Paese.

Peluchín ha colto l'occasione per chiedere informazioni sulle critiche rivolte a lui a causa delle sue condizioni durante questo incidente. Secondo testimoni oculari, il musicista era disorientato ed è stato aggredito da un'altra persona, che lo ha lasciato disteso a terra.

Rodrigo Gonzalez chiede al cantante di Ke Personajes spiegazioni per la sua evasione in un'intervista. | Willacks arrestato

Rodrigo González, Uno dei leader dello spettacolo peruviano ha voluto intervistare il cantante dei Ke Personajes per chiarire la questione. Ma è rimasto sorpreso quando Neuer si è rifiutato di parlare della questione.

“Abbiamo visto alcuni episodi in cui sei stato visto coinvolto in una rissa di strada. Ciò ha sollevato alcuni allarmi e ci sono state molte speculazioni. La tua vita non è stata facile, sei riuscito a superare alcune dipendenze e problemi che hai dichiarato. Molti la gente si è chiesta questo: “Cosa devi dire ai tuoi follower”, è stata la domanda del presentatore.

Il cantante argentino ha risposto: “Nello specifico, l’intervista che siamo venuti a fare”. Riguarda lo spettacolo, non le cose personali Ciò che soffro e faccio. “Non dovrò obiettare a nulla.”

Ke figura in controversia. | Cattura/Willax

Di conseguenza, Belushin ha spiegato che la sua domanda non era personale, ma piuttosto legata a un fatto generale. “Il mio obiettivo non è metterti a disagio o sorprenderti. Ci hai invitato a farlo“Diglielo.”

“Niente affatto. Non ho niente, Non dirò nulla“, ha detto il cantante Ke Personajes. L'autista non gli ha fatto altre domande e ha spento la connessione TV.

Gonzalez non è rimasto in silenzio Si è lamentata con lo staff che gestisce lo spettacolo del cantante per la loro mancanza di coesione e trasparenza. Gli disse che era “fuori di testa” e che non poteva aspettarsi che la gente dimenticasse quello che aveva fatto.

Rodrigo Gonzalez avanza una richiesta. Cattura/willax

“Molte persone sono rimaste sorprese dal collegamento che abbiamo stabilito. Beh, anche loro erano confuse”, ha detto.

“È vero che non voleva rispondere, ma così com'era, E non era nelle migliori condizioni. Fare eventuali interviste per me”, ha sottolineato il partner di “Peluchín”.

Il chiamante, infatti, ha mostrato l'invito ricevuto, che evidenziava a cosa avrebbe risposto l'artista straniero.

Nella lettera indirizzata alla stampa si legge: “Invitiamo i media alla conferenza stampa che il gruppo terrà, dove il suo cantante, Emmanuel Noir, parlerà per la prima volta dell'incidente avvenuto in Uruguay, oltre a sollevare nuovi temi. .”

Rodrigo Gonzalez rimprovera il cantante dei Ke Personajes per il suo silenzio nell'intervista sullo scandalo in Uruguay. | Wilax

Infastidito, Rodrigo González rimproverò l'atteggiamento e l'ambiente dell'artista. Inoltre, lo ha avvertito che la sua carriera artistica potrebbe essere influenzata dall'immagine che presenta.

“Puoi avere successo, puoi essere trendy, ma ci sono cose chiare, e se è in onda a una conferenza, ha contatti… ha talento. Ma quante persone di talento finiscono per annegare perché non lo fanno” sapere come gestire le proprie dipendenze e dipendenze”.

“Le persone che partecipano e organizzano la comunicazione si coordinano con il loro artista in modo da non dover trascorrere questo momento molto spiacevole con qualcuno che chiaramente non è nei loro cinque sensi”, ha aggiunto.

Cantante del gruppo Combiampero Personaggi chiave È stato arrestato dopo un alterco a Concepción del Uruguay, Entre Ríos. L'incidente è avvenuto in Paysandu Street e ha comportato uno scontro fisico con un altro uomo.

Emanuele NeuerDopo aver ricevuto un colpo che lo ha lasciato a terra, non ha potuto continuare la lotta, poiché è stato successivamente ammanettato e portato via dalla polizia, mentre la sua ragazza Sofia Ramos Ero lì.

Il cantante dei Ke Personajes è stato arrestato dopo una rissa avvenuta sulle strade pubbliche

La situazione è peggiorata quando il traduttore si è trovato fuori dall'auto con un guanto in mano. Le foto pubblicate mostrano il leader steso a terra, mentre viene schiaffeggiato dall'altra persona coinvolta nello scontro.

Le autorità sono intervenute rapidamente sul posto, hanno arrestato il cantante e hanno impedito che il conflitto si intensificasse.