È il compagno di apprendimento perfetto

I robot stanno diventando un alleato essenziale quando si tratta di migliorare lo sport

Il robot risponde ai movimenti e restituisce le palline

Le partite di tennis sono una cosa, guardare e allenarsi è un'altra cosa. Forse è uno sport il corrente È difficile da padroneggiare, poiché richiede il controllo della racchetta e la forza per eseguire colpi potenti Non tutti sono competenti. Come in ogni altro sport, è necessario… Migliaia di ore da padroneggiareMa gli atleti dilettanti di tutto il mondo sembrano aver trovato un modo Un livello impressionante di competizione automatica.

Il robot sembra essere montato sul telaio di una sedia a rotelle Funge da partner della piscina Per molti appassionati di questo sport un tempo d'élite. Pertanto, senza bisogno di maschera e equipaggiamento bianco, questo robot è in grado di rispondere ai nostri attacchi e Difendersi strenuamente Riportare la palla dall'altra parte della rete. vedremo Cosa hanno ottenuto?.

Robot straordinario

ESHER (abbreviazione di Experimental Sport Tennis Wheelchair Robot) è un robot piuttosto strano sviluppato da Gruppo di ricerca presso la School of Computing della Georgia Tech. La squadra ha chiamato il robot in onore della tennista Esther Verger, una campionessa di tennis su sedia a rotelle.

Il robot, infatti, viaggia sul telaio di una sedia a rotelle sportiva, ma dotata di un motore, progettato appositamente per giocare a tennis. Così, con il braccio robotico, viene aggiunta una pagaia e il corpo del robot domina il sedile Rispondi alle nostre marce.

Esatto, al momento sta usando un robot Apprendimento meccanico Portarci un dispositivo in grado di giocare a tennis in modo indipendente.

Ovviamente c'è ancora molta strada da fare in fase di sviluppo, ma questo è l'obiettivo dei creatori Crea un robot del futuro È in grado di rispondere a tutti i nostri movimenti, così possiamo allenarci con lui e persino affrontarci Migliorare le nostre competenze.

È chiaro che l'enorme proiezione di cui gode questo tipo di robot è dovuta allo sviluppo dell'intelligenza artificiale Negli ultimi anni è stato esponenziale È molto probabile che li troveremo presto ovunque.

In sintesi troviamo quanto segue:

Un team di ricercatori ha creato un robot chiamato ESHER in grado di giocare a tennis.

Risponde ai colpi e restituisce le palle.

Utilizzare a questo scopo una sedia a rotelle con un braccio meccanico sul sedile.

Anche se al momento non è molto avanzato.

