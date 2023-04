E Tatesse Junior doveva tornare giovedì dopo un’assenza di un anno e mezzo

Il domenicano Fernando Tatis Jr. dei San Diego Padres sconterà mercoledì una sospensione di 80 partite per un test antidoping positivo ed è pronto a debuttare di nuovo giovedì contro gli Arizona Diamondbacks, ha riferito lunedì la MLB.

Tatis Jr. è fuori per un anno e mezzo dopo una frattura al polso sinistro e un rigore per un test positivo per il Clostebol, ma dopo le prestazioni stellari viste in fase di preparazione, è a un passo dall’esordio nella stagione 2023 nei grandi campionati.

Il dominicano continuerà ad essere sospeso per le partite contro gli Atlanta Braves, in programma dal lunedì al mercoledì, ma avrà mano libera per tornare ai Diamonds giovedì.

I Padres inizieranno la serie quel giorno nel campo dei Diamondbacks e affronteranno i Chicago Cubs.

Il 13 agosto, Tatis Jr. ha ricevuto una sospensione di 80 partite dalla MLB dopo un controllo antidoping fallito.

L’ufficio del commissario MLB ha annunciato la sanzione in una nota ufficiale affermando che l’azione avrebbe “effetto immediato”.

Tatis, a cui è stato anche sospeso lo stipendio, è risultato positivo al clostepol, una sostanza vietata dal programma antidoping della MLB.

L’ultima partita dominicana risale a ottobre 2021