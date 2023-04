Santi Jimenez festeggia il suo 22esimo compleanno come miglior giocatore di marzo

ESPNLettura: 3 minuti.

Il messicano ha raggiunto 11 gol in Eredivisie e il suo club gli ha fatto vincere il premio di giocatore dell’anno a marzo, e il trofeo era in palio.

Attaccante messicano Santiago Jiménez In un momento meraviglioso con lui Feyenoord, affiliato eredivisieE il giorno del suo compleanno, il suo club lo ha riconosciuto come Giocatore del mese di marzo. Eletto dai membri legionecome riconosciuto dal team Olanda.

A Santi Gli hanno fatto guadagnare gol contro di lui sc HeerenveenE FC Volendam E Shakhtar DonetskE Nel campionato europeo, Per essere riconosciuto come il miglior articolo in Feyenoord Nel mese di marzo inizia una serie di gol in Eredivise.

Jiménez Stava sorridendo quando ha ritirato il premio, anche se è stato tagliato, ma questo non ha fermato il giocatore che era passato attraverso i ranghi della lega. croce bluNel Campionato MX Lo esporrà con orgoglio in quanto è un premio per il suo lavoro nei tribunali.

Bacio campurE Santi Ha raggiunto 19 annotazioni in tutte le competizioni che ha contestato nella campagna e si è posto un obiettivo prima di raggiungerlo Javier Hernández E Luis Garcia imposto nella sua prima stagione in Vecchio Continente.

Il messicano Santi Jimenez ha segnato 11 gol in questa stagione in Eredivisie. EFE

Dall’altro lato, Jiménez Segna 11 gol in eredivisie Dopo la didascalia ha realizzato al 17′ con un colpo di testa nel 29° turno di campionato Olanda, Dove la sua squadra ha conquistato il primo posto con 21 vittorie, sette pareggi e una sola sconfitta.

prossimo post da Feyenoord E Santi Sarà il ritorno dei quarti di finale Europa League contro la Romain quanto hanno un vantaggio di gol sulla squadra italiana.

A Santiago Jiménez Gli mancano almeno sette partite per chiudere la stagione, cinque delle quali da eredivisieoltre al ritorno dei quarti di finale della AFC Champions League Lega Europea Prima Romache, se vincono uno scambio, hanno la possibilità di aumentare il numero di partite prima di una semifinale e una finale virtuali.