Valverde, Principe Azzurro allo Stamford Bridge

Una grande vittoria per il Real Madridche torna ad attaccare Stamford Bridge Per il secondo anno consecutivo e Resoconto delle sue vittorie in quattro partite tra ottavi e quarti di finale di Champions League. duello in esso Madrid ha saputo soffrire per salvarsi dagli attacchi Chelsea E in qualsiasi Cortese Era ancora una volta fondamentale evitare guai. per lui Paradon a Cucurella È stato un punto di svolta nella partita, così come nel pareggio.

Dall’iniziale di Arreón per il Chelsea, Il Real Madrid ha iniziato a crescere nel gioco Fino alla fine Rodrigo lo fa esplodere. Il brasiliano, l’uomo più entusiasmante dell’attacco dei bianconeri, segna con un’azione geniale lo 0-1. Da lì i bianconeri hanno iniziato a controllare il match senza problemi. Anche Rodrygo ha segnato lo 0-2 con la sua stessa doppietta. In circostanze normali, sarebbe il re bianco, ma un gioco Valverde È stato indimenticabile dal minuto 1 al 90. La sua portata e le prestazioni fenomenali in tutto il campo sono fenomenali.

Miracolo ogni giorno. All’andata Sterling ha parato 0-1 e oggi ha evitato l’1-0 nell’uno contro uno contro Cucurella. Si è fermato proprio all’altezza del miglior portiere del mondo, diventando un gigante in una frazione di secondo per coprire con il suo tiro le distese della fascia “blu”. Altra grande parata nella ripresa su tiro di Enzo. Ha giocato in un ambiente difficile ed è stato fischiato su ogni palla che ha toccato.

Punteggio finale: 10

Grande esibizione. Si è presentato nel momento migliore della stagione. Solido in difesa, alta qualità in attacco. I tre giocatori più pericolosi hanno presentato il Real Madrid nel primo tempo, con tiri di Rodrygo, Modric e Vinicius. Il suo ‘ritorno’ è una delle migliori notizie per Ancelotti.

Punteggio finale: 9

Grande prestazione…e pessima notizia, perché la cattiva gestione di Havertz gli è costata un cartellino giallo, escludendolo dall’andata delle semifinali. Un calo molto importante e che potrebbe pesare sul Real Madrid vista la forza e il livello impressionante con cui sta giocando il brasiliano. Al suo messaggio difensivo si aggiunge il brillante passaggio con cui ha assistito il contropiede di Rodrygo nella vittoria per 0-1

Punteggio finale: 9

È stato sostituito nel primo tempo da Rüdiger. Ha corretto bene gli squilibri difensivi e ha difeso aggressivamente le posizioni laterali. Ad esempio, la sua respinta su un cross molto pericoloso di Reece James è stata mezzo gol. Ha provato a sorprendere con un lungo lancio alle spalle dei difensori del Chelsea.

Punteggio finale: 7

Il Chelsea ha attaccato ostinatamente la sua squadra con Reece James e ha sofferto molto. A volte sono stati chiaramente superati perché hanno mostrato tutte le sue carenze difensive. Inoltre, non si sentiva bene nel suo paese. Ha recitato in molte esitazioni quando ha lasciato la palla, causando situazioni rischiose. Non ha smesso di lottare in difesa fino a quando Rodrigo ha fatto esplodere un pareggio dinamite.

Punteggio finale: 5

Molto sicuro girare la palla. Ha mostrato tutto il suo talento nel possesso palla e ha fatto un ottimo lavoro su Kanté. Molto fermo nella sua posizione cardine. Un’altra grande prestazione del tedesco su un grande palco e in una grande serata.

Punteggio finale: 8

Dal meno al più. Nel momento in cui ha iniziato ad avere il suo impatto nel gioco, il Real Madrid ha iniziato a generare pericolo. Ha sopportato fisicamente l’alta tensione del duello e ha finito per imporre la supremazia bianca con Kroos e Valverde. Sempre assicurazione sulla vita. Con il vantaggio nel gioco, la qualità del controllo del gioco.

Punteggio finale: 8

È un giocatore molto importante. Influenza imponente ovunque in campo e diffusione massiccia. La sua energia è particolarmente importante nelle “battaglie” come oggi e si è manifestata in quel modo. Incredibile nel pressare e rompere il Chelsea con la sua potente prestazione. Prestazioni eccellenti da un lettore vintage.

Punteggio finale: 10

Con una zanna affilata fin dall’inizio. Alta qualità in tutti i suoi interventi. L’attaccante bianco più stimolante con la più grande capacità di superare. Ha fatto tutto bene e si è sposato in questa grande serata, regalando una doppietta al Real Madrid. La sua giocata sullo 0-1 è stata fantastica ed è stato molto attento a sfruttare l’assist di Valverde sullo 0-2. Recital brasiliano.

Punteggio finale: 10

Non era la sua serata. Non ispirato e quasi andato. Ha giocato l’intera partita a Cadice e solo 70 minuti allo Stamford Bridge. Gli account non compaiono nella decisione né nelle sue prestazioni in un gioco o nell’altro. È vero, un gol di Thiago Silva nel primo tempo lo ha lasciato un po’ inerte.

Punteggio finale: 5

Non ha avuto il suo solito impatto offensivo fino a quando non è sembrato servire Rodrygo 0-1 con una visione calma e grandiosa del gioco. Non è stato sempre un incubo in altre occasioni, ma non è venuto meno al suo consueto appuntamento da giocatore decisivo per il risultato.

Punteggio finale: 8

È entrato nell’orologio 46 minuti per Alaba. Ha mantenuto la calma nel secondo tempo ed è entrato rapidamente in partita.

Punteggio finale: 7

Entra per Benzema al 70′. Lasciato per finire di chiudere il gioco.

Punteggio finale: 6

Kroos è entrato in campo al 76′. Molto attivo nei minuti in cui ha giocato.

Punteggio finale: 5

Ed entra per Rodrigo all’82’, esce con il pareggio risolto.

Punteggio finale: 5

Entra per Carvajal all’82’, esce con il pareggio risolto.

Punteggio finale: 5

Ha dovuto correggere i dettagli difensivi sulla fascia sinistra con Vinicius e Camavinga perché il Chelsea insiste e lo danneggia.

Punteggio finale: 8