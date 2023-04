Dolorosa sconfitta da parte del Gimnasia LP in finale contro il Santa Fe

EFELettura: 3 minuti.

Intorno all’ora, il Santa Fe ha battuto il Gimnasia e ha mantenuto i tre punti! Nel secondo appuntamento della CONMEBOL Sudamericana, la squadra colombiana ha vinto 2-1 con reti di Camargo e Rodallega. Tarragona è diventata un lupo.

Santa Fe Indipendente Ha ottenuto tre punti d’oro martedì al 96 ‘con un gol dell’attaccante Hugo Rodallega che ha permesso loro di vincere 2-1 contro. Ginnastica e scherma La Plata Nella seconda giornata del girone G di CONMEBOL sudamericano.

Camilo Torres dell’Independiente Santa Fe duella con Nicolás Collazo di Gimnasia e Esgrima EFE

Con questo risultato, il Santa Fe è passato temporaneamente al Gruppo G con quattro punti, un punto di vantaggio sull’Universitario, che giovedì ospiterà il Goias, al terzo posto con un punto.

La ginnastica è l’ultima in regione senza punti.

Oggi gli argentini sono passati in vantaggio a El Cambon con un gol del centrocampista Alan Lescano.

Ma la squadra di Bogotà pareggia con un colpo di testa del cuore della difesa giovanile, Kevin Mantilla, e vince all’ultimo respiro, con il gol di Rodallega.

Nel primo tempo il campo è condiviso e nessuna delle due squadre riesce a forzare i termini. Santa Fe ha attaccato sotto il veterano Rodallega, mentre El Lobo ha danneggiato Matias Miloso e Nicolás Collazo.

I padroni di casa hanno spiegato che è stato Wilfredo de la Rosa a realizzare, dopo aver ricevuto un colpo di testa da Rodallega, un calcio cileno che ha colpito l’orizzontale della porta di Tomás D’Urso.

E così il punteggio arriva allo 0-1 al 40′ quando Melozzo mette a segno un cross che Collazo manda dentro di testa e poi spedisce in rete Lescano. Tuttavia, la suspense è rimasta per alcuni minuti mentre il VAR controllava un caso fuori posto che non c’era.

Nella ripresa il Santa Fe è andato alla ricerca del gol del pareggio e lo ha centrato al 57′ su calcio d’angolo effettuato da Cristian Marugo, guidato dal difensore centrale Mantilla, dopo che i suoi rivali avrebbero dovuto fare la panchina, guidati dall’allenatore Harold Rivera, festeggia.

Nonostante il pareggio, i colombiani non sono riusciti ad andare in profondità, mentre gli argentini sono sembrati soddisfatti del risultato, nonostante la sconfitta all’andata.

La partita è caduta e si è spostata solo al 90 ‘quando l’esterno argentino Fabian Sambuza, entrato nella ripresa di Marujo, è stato espulso per aver colpito la parte posteriore di un colpo di testa di un avversario.

L’arbitro stava per fischiare la fine quando il centrocampista Gerson Gonzalez, entrato in campo al 75′, manda in rete un cross strisciante per Rodallega.

Il giorno successivo, previsto per il 4 maggio, gli argentini riceveranno i brasiliani, mentre i colombiani visiteranno il Perù. EFE