Ecco come sarebbero alcune celebrità morte decenni fa se fossero ancora vive nel 2022

Freddie Mercury2pac, John Lennon O Heath Ledger sono alcune delle celebrità più internazionali che, nonostante la loro morte in giovane età, la loro eredità artistica rimane immortale negli anni, ed è ancora ricordata da milioni di persone in tutto il mondo.

Per questo il fotografo Albert Yeseltas ha voluto renderli omaggio in un modo molto speciale: creando una serie fotografica in cui riflette il tempo e immagina come sarebbero oggi se fossero ancora vivi.

Il fotografo Albert Yeseltas ha implementato una serie di fotografie con un software di editing digitale. Nella foto è John Lennon. Alberto Yeseltas

Con l’aiuto di un software di editing digitale, un esercizio di immaginazione e un po’ di esperienza tecnologica, Yesiltas è stata in grado di presentarci celebrità globali che sono morte alcuni decenni fa diversi anni fa.

Per fare questo, il fotografo incorpora nei loro volti alcuni segni del tempo, facendoci immaginare per un momento che queste stelle non siano passate ad un’altra vita e siano ancora tra noi oggi.

Tupac in “Come se niente fosse” Alberto Yeseltas

“Vorrei condividere con voi la prima serie di immagini del mio progetto che utilizza l’intelligenza artificiale chiamata Come se nulla fosse successo (Come se nulla fosse accaduto). Questo progetto risponde alla domanda su come apparirebbero alcune persone in una foto se non fosse accaduto loro un grande evento”, afferma il fotografo, che ha anche ammesso “Immagino scene e catturo ricordi da circa 19 anni”.

Tutto ciò che possiamo immaginare può apparire nella realtà







Alberto Yeseltas





Non solo, Yesitas sottolinea anche che “con lo sviluppo della tecnologia AI, da tempo sono entusiasta di credere che tutto ciò che possiamo immaginare possa apparire nella realtà”, afferma il fotografo.

Un progetto reso possibile dall’intelligenza artificiale che ha dato vita ad alcuni dei nostri idoli culturali scomparsi decenni fa, tra cui: Jimi Hendrix, Elvis Presley, Bruce Lee, Kurt Cobain, Janis Joplin, Heath Ledger, 2pac, Freddie Mercury o John Lennon. Un progetto unico e ben fatto capace di far provare nostalgia a chiunque ricordando alcuni degli artisti che hanno fatto la storia.

