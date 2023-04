Emma Watson festeggia i suoi 33 anni con un personalissimo post su Instagram

(CNN) – Emma Watson ha festeggiato il suo 33esimo compleanno con un post molto personale su Instagram, dopo essersi allontanata dai riflettori del pubblico.

L’attrice britannica ed ex star di “Harry Potter”, che ha festeggiato il suo compleanno nel fine settimana, è tornata su Instagram dopo essersi presa una pausa dalla piattaforma e ha condiviso un aggiornamento dettagliato sulla sua vita con i suoi follower.

In una serie di foto in bianco e nero scattate l’anno scorso, Watson ha condiviso alcuni pensieri, descrivendo come si era “allontanata dalla sua vita”.

“Questo ha 33 anni. OMG. 29 anni fa non avevo nemmeno sentito parlare di Saturn Return come concetto. Diciamo solo che ora lo so abbastanza bene”, ha scritto.

In astrologia, il termine “ritorno di Saturno” si riferisce al momento in cui il pianeta Saturno ha già percorso l’intero zodiaco ed è tornato nel luogo in cui si trovava al momento della nascita di una persona.

Watson ha anche parlato candidamente degli alti e bassi che ha attraversato negli ultimi due anni: imparare a fare surf “goffamente”, andare a cavallo, ricevere “molta terapia” e “arrivederci a sua nonna e suo nonno”.

L’attrice ha anche condiviso alcuni successi, come la creazione di un fondo di investimento ambientale per le donne, dirigendo il suo primo spot pubblicitario, giocando a pickleball con il campione di boxe Sugar Ray Leonard e partecipando a una riunione di “Harry Potter”.

La star de La bella e la bestia è assente da Instagram dal dicembre dello scorso anno. Nell’aggiornamento, che ha condiviso con i suoi 70,5 milioni di follower, Watson ha ammesso di “sentirsi molto triste e molto arrabbiata per molte cose”.

Secondo Watson, l’attrice di “Piccole donne” e “The Bling Ring”, “ha anche imparato di più sull’amore e sull’essere una donna” durante il suo tempo lontano da Instagram.

Ha continuato: “Mi ci sono voluti tre anni, ma alla fine ho trovato una pratica quotidiana con cui potevo stare al passo per più di pochi giorni alla volta. Ho bruciato un po’ di roba. Ora mangio roba verde. Brucio un po’ di roba. Io diventare ossessionato dalla creazione di siti web in Squarespace.”

Watson ha concluso mostrando la sua gratitudine ai suoi cari.

“Grazie alle streghe della mia galassia che sono state determinanti nell’aiutarmi ad arrivare dove sono e chi sono ora”, ha scritto. “Voi siete i miei vendicatori e mi ispirate e incoraggiate. Ci vuole un grande sforzo, non lasciare che nessuno ti dica diversamente. E infine, grazie a mio fratello @alex.s.watson per avermi aiutato a trovare il più stimolante, sorprendentemente divertente nel tempo grazie @jessicaediehl – sono ossessionato da te. “