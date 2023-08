Empoli ed Hellas Verona si affrontano nel loro primo scontro in Italia

Empoli e H. Il Verona sarà incaricato di iniziare la contesa per la nuova edizione italiana – Serie A 2023-2024. Il match inizierà sabato prossimo, 19 agosto, alle 12:30 allo Stadio Carlo Castellani.

Negli ultimi cinque turni giocati l’uno contro l’altro, la squadra di casa ha ottenuto una vittoria e l’ospite ha ottenuto una vittoria. 3 partite finite in parità. L’ultima volta che si sono incontrati in questa competizione è stato il 28 maggio, in Italia – Serie A TIM 2022-2023, e non hanno capitalizzato: hanno pareggiato 1-1.

Goditi il ​​nostro miglior calcio al TNT Sports Stadium! Guardalo sul tuo cellulare, smart TV, tablet e notebook. Iscriviti ora.

Luca Massimi è stato eletto alla guida del partito.

Le prossime partite dell’Empoli in Italia – Serie A 2023-2024

Data 2: vs Monza: 26 agosto – 13:30 (ora dell’Argentina)

Data 3: vs Juventus: 3 settembre – 15:45 (ora dell’Argentina)

Data 4: vs Roma: 17 settembre – 15:45 (ora dell’Argentina)

Data 5: vs Inter: data e ora da confermare

Appuntamento 6: vs Salernitana: data e ora da confermare

Prossime partite dell’Hellas Verona in Italia – Serie A 2023-2024

Data 2: vs Roma: 26 agosto – 15:45 (ora dell’Argentina)

Data 3: vs Sassuolo: 1 settembre – 13:30 (ora dell’Argentina)

Data 4: vs. Bologna: 18 settembre – 15:45 (ora dell’Argentina)

Data 5: vs Milan: data e ora da confermare

Data 6: contro Atlanta: data e ora da confermare

Empoli e Hellas Verona orari, a seconda del paese