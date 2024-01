Esteban Paz ha sottolineato la situazione economica della Liga de Quito

Dopo il titolo LigaPro per Lega chetoC’era però un’aria di grande incertezza Infine, finirà il mandato di Esteban Paz come presidente della Commissione Speciale Calcio, dopo il mancato accordo con il presidente del club “Albo”, Isaac Alvarez.

In un'intervista al giornalista Carlos Vera, allenatore del Re di Coppe, ha parlato delle responsabilità che si lascia alle spalle: “Ci sono persone che abusano della questione delle passività e ne parlano in modo sbagliato. Sia chiaro che ci sarà sempre un deficit, ma è chiaro che deve essere gestito e dobbiamo sapere come controllarlo”.

“Perché non vedete il patrimonio e le risorse che portiamo loro. Diamo il triplo del valore degli impegni. Se l’obbligazione è 1, viene concessa 3 volte in equità.”ha osservato Esteban Paz.

Il leader ha ammesso che il periodo precedente ad Alvarez gli imponeva di continuare a gestire la pratica economica: “Dal 2018, quando siamo diventati campioni e il suo mandato stava per scadere, il presidente Guillermo Romero si è reso conto che non c’è nessun emiro del Qatar che risparmierà soldi, che” non c’è nessun gruppo Pachuca che viene e ti dà un dollaro.” “Quando capisci che il budget del campionato non è un gioco, è tra i 20 e i 30 milioni a seconda delle circostanze”.

Al momento, questo è quanto rivelato nell'intervista in cui è intervenuto Esteban Paz, praticamente non è possibile per il tecnico continuare alla LDUQ. La prossima settimana sarà cruciale per determinare il futuro generale dei recenti campioni della CONMEBOL Sudamericana e della LigaPro.