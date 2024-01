Fai tutto questo ogni giorno e ricevi tantissime buste TOTY

Ieri sono state incluse diverse nuove funzionalità nella scheda Obiettivi e nella scheda Sfide creazione rosa, il tutto per aiutarci ad anticipare l'evento Giocatore dell'anno.

Ora è ufficiale, la seconda squadra dell'FC Versus è partita Ha lasciato il posto a un evento TOTYche è attualmente in Fase di riscaldamento. Lo sappiamo, grazie Perditecosa ci aspetta con la promozione della Squadra dell'anno, come l'intero team TOTY Icons e [11 oficial de los TOTY].

Tuttavia, è giunto il momento Fai un ultimo sforzo per raccogliere più pacchetti per TOTYGrazie a tutti, ora è diventato molto più semplice Novità incluse ieri da EA. Entrambe le sezioni Obiettivi Come quello di Sfide del personale Ha ottenuto aggiornamenti di cui dovremmo tenere conto e quello Di seguito spiegheremo come trarne vantaggio..

Completa questi obiettivi e le sfide di creazione squadra (SBC) per la tua squadra dell'anno

Come spesso accade, EA ha collegato entrambe le sezioni a parte del suo contenuto. Questo succede con TOTY Accesso giornaliero miglioratoche viene completato anche nelle sfide SBC 2 pacchetti giocatore unici +81 Ciò che riceviamo per la consegna di una lettera di bronzo va bene Ritira il premio Più grandi sono gli obiettivi, più volte vengono raggiunti. questo è tutto Micropremi:

Completa 1 volta Accesso giornaliero migliorato: 2 pacchetti giocatore unici 80+ .

Accesso giornaliero migliorato: . Completa 2 volte Accesso giornaliero migliorato: 2 pacchetti giocatore unici 81+ .

Accesso giornaliero migliorato: . Completa 3 volte Accesso giornaliero migliorato: Pacchetto unico per giocatori 82+ .

Accesso giornaliero migliorato: . Completa 4 volte Accesso giornaliero migliorato: Confezione da 5 giocatori unici 80+ .

Accesso giornaliero migliorato: . Completa 6 volte Accesso giornaliero migliorato: 2 pacchetti giocatore unici 83+ .

Accesso giornaliero migliorato: . Completa 8 volte Accesso giornaliero migliorato: Pacchetto giocatore oro premium .

Accesso giornaliero migliorato: . Completa 10 volte Accesso giornaliero migliorato: Pacchetto unico per 3 giocatori 83+ .

Accesso giornaliero migliorato: . Completa 12 volte Accesso giornaliero migliorato: Pacchetto da 84+ giocatori .

Accesso giornaliero migliorato: . Completa 13 volte Accesso giornaliero migliorato: Pacchetto da 5 giocatori 84+ .

Accesso giornaliero migliorato: . Completa 14 volte Accesso giornaliero migliorato: Pacchetto da 3 giocatori 85+.

Alla fine, quando finirai tutti i compiti che otterremo Confezione da 20 giocatori d'oro unici 83+, alcuni premi niente male per aver consegnato letteralmente 10 carte di bronzo. Inoltre, all'obiettivo mancano ancora 16 giorni, il che significa Avremo più possibilità se un giorno non completeremo l'SBC. Naturalmente, non distrarti troppo, perché è così La chiave per non perdere questo omaggio di EA.

PARTITE TOTY GIORNALIERE

L'aggiornamento del tuo accesso giornaliero non è l'unico modo per raccogliere pacchi, perché Anche nella sezione Obiettivi sono presenti due gruppi che si completano a vicenda. Completa il primo ogni giorno, chiamato PARTITE TOTY GIORNALIEREAndremo avanti nel complesso Completa le partite TOTY giornaliere.

L'unica cosa che dobbiamo fare prima è Gioca 3 partite al giorno. In questo modo, riceveremo Scelta tra oltre 75 giocatori, un pacchetto giocatori oro premium e un pacchetto giocatori unici da 83+ Ogni 24 ore. Come abbiamo detto, ogni volta che completiamo questo gruppo faremo avanzare l'altro, ovvero Ci dà le seguenti ricompense:

Completa 1 volta Partite di goal TOTY giornaliere: Pacchetto unico per giocatori 82+ .

Partite di goal TOTY giornaliere: . Completa 2 volte Partite di goal TOTY giornaliere: Pacchetto con oltre 82 giocatori unici e 500XP Per passare la stagione.

Partite di goal TOTY giornaliere: Per passare la stagione. Completa 3 volte Partite di goal TOTY giornaliere: Pacchetto con oltre 83 giocatori unici e 500XP .

Partite di goal TOTY giornaliere: . Completa 4 volte Partite di goal TOTY giornaliere: Pacchetto con oltre 83 giocatori unici e 500XP .

Partite di goal TOTY giornaliere: . Completa 5 volte Partite di goal TOTY giornaliere: Pacchetto giocatore oro premium e 500 EXP .

Partite di goal TOTY giornaliere: . Completa 6 volte Partite di goal TOTY giornaliere: Pacchetto da 4 giocatori 84+.

Trascorrendo i sei giorni a completare le attività, raggiungeremo questo obiettivo Un altro pacchetto, questa volta da 5 giocatori di età pari o superiore a 84 anni. Come per i miglioramenti quotidiani, Abbiamo opportunità per di più Per ottenere tutti i premi, ma consigliamo anche questo Tienilo aggiornato Per evitare qualsiasi tipo di paura.

Aggiornamento x5 anteriore 83+

Per finire tutto ciò che è stato incluso ieri e di cui dobbiamo trarre vantaggio in TOTY, abbiamo questa sfida SBC che è stata aggiunta alle Sfide a squadre. Il completamento costa circa 33.000 moneteche è cosa Modello generale di valutazione 84 con lettera 87 Questo è ciò che ci viene richiesto.

Dobbiamo ammettere che sostituendola con 5 carte attaccante (EI, ED, SD o DC) con una media di 83+ Ci sembra troppo caroma la verità è che in TOTY, se vogliamo davvero fare del nostro meglio, Dobbiamo pagare il prezzo di queste sfide.

Poiché gli obiettivi sono completamente obbligatori, lo chiariamo Anche completare questa SBC 3 volte al giorno consentita fino alla scadenza tra 2 giorni non ci sembra la soluzione migliore. È una spesa molto grande e la ricompensa ci garantisce una valutazione molto piccola. Ma, È molto utile tenerlo presente quando si utilizza una carta duplicata. Approfitta di un'altra opzione per ottenere la Carta Blu.