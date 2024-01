L'intelligenza artificiale Gemini di Google rivoluziona il nuovo Samsung Galaxy S24

L'intelligenza artificiale Gemini di Google, il sistema più potente dell'azienda, arriva sui telefoni Android premium. Google e Samsung hanno collaborato per integrare l'intelligenza artificiale più avanzata nei loro telefoni cellulari premium Pixel 8che è stato introdotto di recente, solo pochi minuti fa, Samsung Galaxy S24.

Il sistema Gemini AI di Google, come GPT, Copilot e il resto dei suoi concorrenti, funziona nel cloud. Ma grazie alla potenza dei cinturini del Samsung Galaxy S24, che ha debuttato oggi, e del Pixel 8, parte delle funzionalità del Gemini possono funzionare localmente, senza estrarre dati dal tuo cellulare. Altri saranno supportati da Google Cloud.

Gemini arriverà sui telefoni Android premium Migliorare la funzionalità e lanciarne di nuovi, ad es Circolo di ricercaScrivere lettere, riassunti e molto altro, come vedremo.

Cerchia per trovare la nuova funzionalità AI sul Samsung Galaxy S24 e Pixel 8

L’intelligenza artificiale sta cambiando tutto e, a poco a poco, stiamo iniziando a vederla sui nostri telefoni cellulari.

Una delle nuove funzionalità più utili offerte da Gemini Samsung Galaxy S24 E il Pixel 8 lo è Circolo di ricerca.

Finora, quando volevamo cercare qualcosa, dovevamo uscire dall'app che stavamo utilizzando e accedere al motore di ricerca Google. La funzione Cerchio di ricerca ti consente di cercare qualsiasi cosa in qualsiasi app, senza lasciarla.

Tutto quello che devi fare è premere il pulsante Home o la barra di navigazione sul tuo cellulare Android per attivare Circolo di ricerca. Da lì puoi selezionare tutto ciò che ti interessa, da un paio di scarpe da ginnastica indossate da una celebrità in un video, a una parola strana in un messaggio di testo, Circondalo con un cerchioCosa fai con il dito? Funziona anche un semplice scarabocchio o tocco.

Gemini AI riconosce questo oggetto o testo e ti dice cos'è, dove puoi acquistarlo o spiega il significato del testo. Al termine, scorri per chiudere il cerchio per la ricerca e continua con l'applicazione.

Il Cerchio di ricerca sarà disponibile a partire dal 31 gennaio Su Pixel 8, Pixel 8 Pro e la nuova serie Galaxy S24 in tutte le lingue e località ove disponibili.

Altre funzionalità avanzate del Samsung Galaxy S24

Fa il suo debutto mobile la nuova ammiraglia di Samsung per il 2024, i modelli Gemini più avanzati.

Gemini Pro integra note, registratore audio e tastiera. Ti consente di fare cose straordinarie, come registrare una conferenza con un registratore audio e ottenere rapidamente un riepilogo dei punti più importanti.

Google

L'intelligenza artificiale Image 2 di Google è integrata nella galleria fotografica del Galaxy S24 per modificare le foto aggiungendo elementi o migliorandole.

Il modello Gemini Nano si concentra sulla messaggistica di Google, Funziona sempre in modalità locale, senza estrarre dati dal cellulare. Magic Compose può creare messaggi autonomamente in base allo stile e all'atmosfera che racconti. Può variare da emotivo a formale e persino poetico.

con photomoji Puoi creare nuovi emoji dalle tue foto, utilizzando l'intelligenza artificiale generativa.

Durante tutto l’anno Samsung sarà tra i primi partner di Google a testare l’intelligenza artificiale più avanzata, Gemelli Ultrapensato per compiti più complessi, anche se non sappiamo ancora quali.

L'intelligenza artificiale arriva su Android Auto

Gemini AI sarà integrata anche in Android Autose colleghi la tua auto tramite Samsung Galaxy S24.

Ad esempio, sarai in grado di farlo Crea un riepilogo audio della conversazione o dei messaggi che ti sono stati inviati durante la guidaquindi non devi leggerlo:

Google

L'intelligenza artificiale sarà anche in grado di anticipare le tue risposte in modo da non dover digitare. Ad esempio, se un amico ti chiede di incontrarti per pranzo, Gemini ti offrirà la tua posizione, un messaggio per inviare al tuo amico l'orario previsto di arrivo o la possibilità di chiamarlo telefonicamente, tutto quello che devi fare è scegliere uno.

Nuovi posti di lavoro per Gemini AI è integrato nei telefoni Android premium, come il nuovo Samsung Galaxy S24 o Pixel 8Questi sono interessanti. Nuovi strumenti come Circolo di ricercaI riepiloghi e le registrazioni di testo o la scrittura di messaggi cambieranno il modo in cui utilizziamo i telefoni cellulari.