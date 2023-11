Finale 4 della Coppa del Regno, in diretta: risultati, concerti e partite in diretta

Buona sera a tutti! Sabato 25 novembre 2023 assisteremo a tutto ciò che l’emozionante quarta finale della Coppa del Regno ha da offrire. Da MeriStation e Diario AS vi porteremo l’intero evento in diretta attraverso questo widget. Minuto dopo minuto il tappeto rosso, le partite, gli spettacoli musicali e la gran finale in cui verrà decretato il vincitore del torneo. Quattro squadre della Kings League e della Queens League si contenderanno il trono.

Le tempistiche sono facili da seguire. A partire dalle 15:00 (tutti gli orari CET) si apriranno i cancelli del Palau Sant Jordi per consentire agli spettatori di riempire gli spalti. Lo streaming dovrebbe iniziare alla stessa ora sul canale Twitch ufficiale della Kings League. Questo slot di un’ora porterà all’Open Shootout, dove il pubblico parteciperà in modi ancora da rivelare.

I Treyt si esibiranno in uno spettacolo di mezz’ora a partire dalle 17:00. Una volta terminata, inizierà la prima semifinale, che durerà presumibilmente fino alle 19, quando inizierà il secondo turno. Da lì alle 20:00 entreremo nello spettacolo del trio musicale con artisti come Íñigo Quintero, RVFV e Beret. Una presentazione audiovisiva farà da preludio alla finale, alle ore 21:00..