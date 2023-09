Nuova Delhi, sede del grande evento in cui l’India detiene la presidenza del blocco, aprirà le sue porte ai leader e agli alti rappresentanti del G20 il 9 e 10 settembre, nel tentativo di creare un’atmosfera di accoglienza e fratellanza che consente discussioni fruttuose. e accordi cruciali su questioni essenziali per la sopravvivenza dell’umanità.

Per affrontare il cambiamento climatico, è necessario creare sistemi sanitari più forti e più resilienti per controllare le potenziali sfide e strategie per garantire la sicurezza alimentare ed energetica in un mondo di risorse sempre più scarse, tra gli altri aspetti, man mano che la società evolve.

È così che si è proposto il Paese asiatico da quando, nel novembre 2022, ha ereditato dall’Indonesia al vertice di Bali la leadership di un blocco ampiamente polarizzato in un momento di crisi multidimensionali senza precedenti.

Oltre agli effetti devastanti della pandemia di Covid-19, quali la recessione economica, l’aumento della povertà, il rallentamento della ripresa globale e l’impedimento al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, il suddetto appuntamento nella località costiera indonesiana è stato speciale per la Russia. Operazione speciale contro il nazismo in Ucraina.

La suddetta tensione geopolitica, che coinvolge i membri del blocco come gli Stati Uniti e l’Unione Europea, influenzando il prolungamento del conflitto attraverso il continuo sostegno politico, militare e finanziario al governo di Kiev, ha caratterizzato l’atmosfera e le discussioni dell’incontro segreto.

Dopo sei tornate di colloqui e più di 17 giorni di negoziati, il vertice di Bali è culminato in una dichiarazione congiunta, che comprendeva nel terzo punto la denuncia contro Mosca che gli Stati Uniti e i loro alleati europei hanno promosso nonostante il G20 sia un forum economico. Affari e non per risolvere problemi di sicurezza.

D’altra parte, il testo in 52 punti include priorità come l’impegno ad agire per la sicurezza alimentare ed energetica; Commercio efficiente, giusto ed equo, grazie al confronto con il clima e la biodiversità, al rafforzamento dei settori sanitari di fronte alle nuove sfide e all’avanzamento della trasformazione digitale accessibile a tutti, tra gli altri aspetti.

L’India attualmente a capo del blocco ha sostenuto questi ultimi aspetti, ma con l’ulteriore impulso di assumere la voce del Sud del mondo, quelle nazioni sottorappresentate nel G-20 che subiscono il maggiore impatto dalle minacce al pianeta come il cambiamento climatico. , che mantengono la maggioranza dell’umanità in uno stato di limbo, di anticipazione.

Allo stesso modo, i paesi del Sud si trovano in condizioni peggiori per affrontare la ripresa a causa delle disparità economiche e finanziarie rispetto ai membri del G-20, che rappresentano circa l’85% del PIL globale e oltre il 75% del PIL globale. Il commercio, un fatto che è sempre bene ripetere.

E ora si avvicina la data del vertice, data che riassume gli oltre 200 incontri organizzati dalla presidenza indiana sotto lo slogan “One Earth. famiglia. Un futuro che riflette, tra gli altri aspetti, lo standard di poter vivere insieme, nonostante le differenze, in un mondo multipolare con un’azione congiunta per salvare la razza umana.

Il G20 sarà pronto ad accettare questo fatto? Personalmente non c’è molta speranza in questo senso, sono già passate 17 sessioni e gli impegni sono stati mantenuti; Ma le differenze si inaspriscono e il panorama globale peggiora, ma la parola fine spetterà alla dichiarazione finale di Nuova Delhi.

Jha/Ld