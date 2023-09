Joe Biden annuncia la visita in Florida dopo l’uragano Adalia – NBC Miami (51)

WASHINGTON – Il presidente Joe Biden si recherà sabato in Florida per valutare i danni causati dall’uragano Adalia, che si è abbattuto mercoledì come uragano di categoria 3 nel nord-ovest della Florida e poi si è spostato attraverso la Georgia e la Carolina.

“Sabato mattina andrò in Florida”, ha annunciato Biden durante una visita a sorpresa giovedì al quartier generale della Federal Emergency Management Agency a Washington, che sta coordinando la risposta all’uragano.

La visita del presidente in Florida promette di suscitare grandi aspettative perché il governatore di quello stato, Ron DeSantis, è un membro del Partito Repubblicano coinvolto nel processo per ottenere la nomina presidenziale del 2024 sotto Biden. Si candida per la rielezione.

Biden ha avuto un rapporto teso con DeSantis, che ha perseguito politiche che contraddicono la visione del presidente in vari settori, tra cui l’immigrazione, l’aborto e i diritti LGBT.

Idalia, che è diventata una tempesta, si trova attualmente nelle acque dell’Atlantico, a circa 120 miglia a sud-est di Cape Lockcourt, nella Carolina del Nord, come dettagliato dal National Hurricane Center (NHC) nel suo bollettino delle 14:00.

La Florida, la Georgia e la Carolina questo giovedì continuano a rimuovere detriti e alberi abbattuti dopo l’uragano Adalia, che si è abbattuto nell’estremo ovest di Cuba come un potente uragano nella zona conosciuta come Big Bend, un’area rurale. Regione della costa nord-occidentale della Florida.

Sebbene l’uragano Idalia non abbia causato danni devastanti dopo essersi abbattuto, ha lasciato centinaia di migliaia di case senza elettricità in questi stati, allagando strade e marciapiedi con le sue piogge torrenziali, venti dannosi e maremoti.