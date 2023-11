Garcia, Moreno e Tatis Jr. guidano i sei vincitori del Latino MLB Gold Glove

Il cubano Adulis Garcia, il venezuelano Gabriel Moreno e il dominicano Fernando Tatis Jr. guidano il gruppo di sei latini che sono stati annunciati domenica come vincitori del Golden Glove Award nei principali campionati.

Il venezuelano Andres Giménez, il portoricano Jose Berrios e l’honduregno Mauricio Dupon completano l’elenco dei latini insigniti del premio che premia i migliori giocatori difensivi per posizione nelle leghe americane e nazionali, in una stagione MLB.

Garcia, che ha recentemente vinto un campionato delle World Series con i Texas Rangers, ha vinto il premio come miglior esterno destro difensivo dell’American League.

Il picchiatore, oltre ai suoi colpi precisi, ha collezionato 11 fuoricampo dal campo destro, guadagnandosi il suo primo guanto d’oro.

Giménez dei Guardiani ha guadagnato il suo secondo premio consecutivo come seconda base, unendosi all’Hall of Famer Roberto Alomar come seconda base a vincere il premio negli anni consecutivi con i Cavs.

Berrios, oltre al suo contributo nel bloccare la corsa con i suoi tiri, ha mostrato le sue capacità difensive per guadagnare l’American League Pitcher’s Award.

“The Machine” ha affiancato il suo nome a quelli di Marcus Stroman (2017) e RA Dickey (2013), essendo gli unici lanciatori dei Toronto Blue Jays a vincere un guanto d’oro.

Dubón è stato il strappalacrime di Dusty Baker, sostituendo José Altuve quando si infortunava in seconda base o giocava al centrocampo e all’interbase, ogni volta che era necessario.

La sua difesa di alto profilo per gli Houston Astros gli è valsa il riconoscimento nel bullpen, nel più piccolo dei circoli.

Nella National League, Gabriel Moreno è diventato l’elemento più prezioso dello staff difensivo dei campioni della National League

Il 23enne attaccante junior, oltre a dirigere i lanci per gli Arizona Diamondbacks, ha dimostrato il suo valore guidando la squadra a 10 partite sopra la soglia di .500 mentre era dietro il piatto.

Questo risultato non è un caso, dato che Moreno ha guidato i principali campionati, ritirando il 50% (32-16) dei corridori che ha rubato dietro il piatto e diventando il miglior difensore dell’intera MLB.

Tatis Jr. ha mostrato ai San Diego Padres la versatilità che si aspettavano da lui sul campo destro e nella sua prima stagione nella posizione è diventato definitivamente il miglior difensore dei principali campionati, portandolo a 29 fuoricampo con le sue buffonate su difesa.

Con la velocità delle sue gambe, che gli permettono di coprire molto terreno, e un braccio che ha la capacità di lanciare la palla a oltre 95 miglia all’ora, Tatis Jr. era in grado di sferrare colpi che sembravano incontrastati e azioni limitate su basi dei loro avversari.

Altri vincitori

Lega americana: Nathaniel Lowe (Rangers) in prima base; Matt Chapman (Blue Jays) in terza base; Anthony Volpe (Yankees) all’interbase; Jonah Heim (Rangers) nel ruolo del ricevitore; Stephen Cowan (Guardians) nel campo sinistro e Kevin Kiermaier (Blue Jays) nel campo centrale.

Lega Nazionale: Christian Walker (D-back) in prima base; Nico Hoerner (Cubs) in seconda base; Kyprian Hayes (Pirati) in terza base; Dansby Swanson (Cubs) all’interbase; Zach Wheeler (Phillies) come lanciatore; Ian Happ (Cubs) nel campo a sinistra; Brenton Doyle (Rockies) al centro dell’area e Ha Seung Kim (Padres) come sideman.