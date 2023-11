Gli 8 consigli di Google per migliorare la durata della batteria che funzionano anche su iPhone

I creatori di Google Pixel consigliano queste otto impostazioni per i loro telefoni e possono essere replicate su iPhone e iOS

iPhone e smartphone in generale È stato notevolmente migliorato Praticamente in tutti gli aspetti. Se confrontiamo le fotocamere, i display, le velocità di upload e download, la potenza del processore, ecc. di oggi con quelli dell’iPhone 6, non esiste alcun livello. Tuttavia, c’è qualcosa in cui non è cambiato molto: l’autonomia.

Sembrano batterie Limitato dalla tecnologia Che hanno alle spalle. E non può essere migliorato ulteriormente, non perché Apple o Samsung non lo vogliano, ma proprio per questo Non c’è spazio per miglioramenti. Il sistema potrebbe essere migliorato, ma non farebbe molta differenza. Ci sono già altre soluzioni proposte, ma non sono ancora pronte per la produzione di massa. Tuttavia, applicando all’iPhone questi trucchi che Google consiglia per i suoi pixel, potremo aumentare leggermente l’autonomia del nostro telefono.

Attenzione allo schermo: è quello che consuma di più

Esatto, lo schermo del nostro telefono Questo è il massimo che consumeresti in circostanze normali. È sempre attivo, soprattutto con la modalità sempre attiva di iPhone 14 Pro e iPhone 15 Pro, e richiede molta energia. Ecco perché Google consiglia di tenere a mente alcune cose:

Riduce il tempo di blocco automatico

Abbassa la luminosità quando possibile

Regolazione automatica della luminosità in base all’illuminazione

Attiva la modalità oscura se lo schermo del tuo iPhone è OLED

Questi quattro suggerimenti sono molto utili. Alcuni sono evidenti, ad esempio se si riduce la luminosità lo schermo consumerà meno. D’altra parte, la modalità oscura è di circa tTecnologia OLED. Questo tipo di pannello controlla ogni pixel individualmente, quindi se uno deve mostrare il nero, spegnerà semplicemente quel pixel e se la maggior parte dei pixel è spenta in modalità oscura, Utilizzerai meno energiaAvremo più autonomia.

Alcune delle opzioni sul tuo iPhone potrebbero consumare più batteria di quanto pensi

L’iPhone ha innumerevoli configurazioni per sfruttare al massimo le sue funzionalità, ovviamente Ciò ci farà perdere anche una certa indipendenza. Se desideri estenderlo al massimo, ti consigliamo di tenerne conto e considerare di disattivarlo. Quelli consigliati da Google sono:

Disattiva i suoni e le vibrazioni della tastiera

Disinstalla le app che consumano molta batteria e non ti servono

Elimina gli account di servizio che non utilizzi

Attiva la modalità “risparmio batteria”.

Seguendo questi suggerimenti, potremo goderci il nostro iPhone più a lungo ogni giorno. Se vedi che l’autonomia non ti arriva, puoi sempre verificarne la vita utile e, se necessario, ordinarne una sostituzione presso un Apple Store o un Centro Autorizzato. Puoi anche ottenere l’iPhone 15 Plus che ha La più grande autonomia nella storia dell’iPhoneAnche se, ovviamente, l’investimento in questo caso è maggiore.

