Red Dead Redemption 2 ha un bug che permette di prendere in giro uno dei personaggi più odiati del gioco

In Red Dead Redemption 2, questa opzione può essere utilizzata solo tre volte.

Mika è uno dei personaggi più odiati di Red Dead Redemption 2

Red Dead Redemption 2 è uno dei grandi giochi sulla scena internazionale dell’industria dei videogiochi, il che ha portato il gioco lanciato nel 2018 a lasciare una profonda impressione sui giocatori grazie a Un mondo enorme da offrireche ha portato molti a iniziare a teorizzare sulla potenziale funzionalità del titolo del Vecchio West che potrebbe entrare in GTA VI, il prossimo grande videogioco di Rockstar.

Tuttavia, anche se abbiamo potuto vedere che Red Dead Redemption 2 è apparso recentemente nelle notizie perché uno degli attori del titolo ha parlato del divieto di segretezza mantenuto da Rockstar, la verità è che in questo caso dobbiamo parlarne. Un bug che permetteva ad uno dei personaggi più odiati del gioco di risultare fastidiosoPerché un utente è stato il fortunato che ha potuto toccare instancabilmente il naso di Mika.

Un giocatore è riuscito a toccare costantemente il naso di Mika grazie a un bug di Red Dead Redemption 2

Con questa stessa premessa, va detto Red Dead Redemption 2 non è privo di difettiPerché è noto che più il gioco è grande, più è probabile che qualcosa fallisca, soprattutto durante le lunghe sessioni di gioco. D’altra parte, dovresti sapere che è possibile comprendere il contesto nel titolo di Rockstar Insultare gli NPCanche se di solito è limitato a un massimo di tre volte.

Tuttavia, un utente Reddit noto come YousefKh0ury ha caricato una clip sul forum di Red Dead Redemption 2 sul suddetto social network in cui appare. Un errore in quanto può insultare costantemente MechadÈ piuttosto interessante considerando che è uno dei personaggi più odiati del titolo per tutto ciò che fa. Puoi dare un’occhiata a questo video nel seguente post:

Per il resto, sappi che se vuoi avere l’opportunità di insultare Mecha, potrai farlo in Red Dead Redemption 2, trattandosi di un titolo Disponibile su PS4, Xbox One e PCcosì come sulle console della generazione attuale grazie alla compatibilità con le versioni precedenti.