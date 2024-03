Gli attacchi Houthi nel Mar Rosso minacciano l'Italia, Tajani – la politica

(ANSA) – Roma – “I terroristi mentono molto perché fa loro comodo minacciare l'Italia, che in questi giorni è alla guida di una missione europea a tutela dei traffici commerciali fortemente voluta dal governo. Il comando operativo (operazioni in Mar Rosso. NTR) è stato affidato al contrammiraglio della nostra flotta”, ha detto oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani.

È stato intervistato dal giornalista Bruno Vespa alla fiera LetExpo di Verona in occasione di un convegno su logistica e trasporto merci.

“Il 40% del nostro Pil arriva dalle esportazioni” e “il 40% dei nostri prodotti passa attraverso il Canale di Suez e il Mar Rosso, e il governo italiano ha il dovere di proteggere queste navi così da tutelare l'interesse nazionale delle aziende”. perché volevamo una missione di difesa”, ha detto. Ha anche detto.

“Non si potrà mai ringraziare questi uomini e queste donne delle forze armate per quello che fanno. Se le nostre navi possono passare per Suez e il Mar Rosso lo dobbiamo ai nostri marinai, al Cayo Tulio” Guerra, NDR), ha sottolineato Tajani.

“Spesso non lo facciamo. Parlo di valorizzare questi giovani che sono il meglio della nostra società, fanno lavori pericolosi e guadagnano poco”, ha insistito il capo della diplomazia italiana.

“È nostro dovere garantire la libera circolazione delle navi e rispettare il diritto internazionale. La nostra missione europea, nonostante la direttiva operativa italiana, è una missione difensiva, il che significa che non prevediamo di attaccare il territorio yemenita. Ma le nostre navi sì. Noi intercetteremo tutti gli oggetti, missili o droni che prendono di mira le navi italiane o mercantili. Abbattiamolo. Il nostro dovere è tutelare l'export italiano”, ha poi sottolineato. “Il governo è determinato a tutelare la libertà dei traffici marittimi nel Canale di Suez – ha detto Tajani E lo facciamo con grande determinazione nel Mar Rosso.

Un'altra nave mercantile è stata colpita da un missile al largo delle coste dello Yemen venerdì mattina, dove le milizie Houthi appoggiate dall'Iran hanno intensificato gli attacchi contro le navi mercantili, ha detto l'Agenzia per la sicurezza marittima del Grande Yemen.

“Ci sono stati danni minori alla nave. L'equipaggio è rimasto illeso e la nave ha continuato il suo viaggio”, ha detto Ambrey, l'Agenzia britannica per le operazioni marittime e la sicurezza della Marina britannica. Il trasporto è stato colpito a ovest del porto di Hodeidah, controllato dagli Houthi.

Martedì scorso, la nave da guerra italiana Duilio, che è la base operativa di Aspides, l’intervento di sicurezza dell’UE nel Mar Rosso, ha abbattuto due droni Houthi “in esercizio di autodifesa”.

Pochi giorni fa, quando non faceva ancora parte dell’operazione europea, una nave italiana ha abbattuto un altro drone d’attacco Houthi.

Dopo l'abbattimento dei droni da parte del cacciatorpediniere Tulio, gli Houthi considerano “una nuova conferma che l'Italia è dalla parte dei nostri nemici e sotto la protezione di Israele”, ha affermato Abdelnasser Mohamed, capo del dipartimento comunicazioni del presidente della Repubblica. Repubblica di Sana'a ANSA.

Al momento, ha aggiunto il portavoce, “l'Italia non è il nostro obiettivo immediato”.

Tajani ha aggiunto: “Attraverso il dialogo, il governo di centrodestra ha fatto venire in Italia Patrick Zaki (lo studente detenuto in Egitto, NTR), mentre il governo di sinistra non è mai riuscito a riportarlo indietro, e attraverso il dialogo ci siamo riusciti”.

“Vogliamo sapere la verità su Regeni (Giulio, l'italiano assassinato in Egitto tra gennaio e febbraio 2016) e non siamo mai stati venduti”, ha sottolineato il presidente.

“Ma noi continueremo sulla nostra strada, perché l'Egitto è fondamentale per la stabilità del Nord Africa e del Mediterraneo, quindi è giusto che (il premier Georgia) Meloni e (il presidente della Commissione europea Ursula) van der Leyen vadano in Egitto. C'è una “Le nostre aziende lavorano lì e favoriscono l'export, questo è il nostro compito”, ha concluso Tajani. (ANSA).