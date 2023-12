Guerra Russia-Ucraina, in diretta: ultime notizie sul conflitto nell'Europa orientale

Nel suo discorso di Natale, Zelenskyj sottolinea che l'Ucraina “prega per la fine della guerra” e “per la vittoria”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyj ha detto domenica che i residenti “pregano per la fine della guerra” e “per la vittoria” contro l’invasione russa, iniziata nel febbraio 2022 per ordine del presidente russo Vladimir Putin. Zelenskyj ha pubblicato un messaggio alla vigilia di Natale in cui esprimeva il desiderio che “tutti i padri, mariti, fratelli e nonni (tornassero a casa)”. Ha detto, secondo il documento pubblicato dalla presidenza ucraina: “Possano le madri, le mogli e le sorelle tornare vittoriose”. Così ha rivolto le sue parole «a coloro che la vigilia di Natale si riuniscono in trincea, con le armi in mano, di fronte al nemico». “Gli angeli custodi dell’Ucraina, che dimostrano ogni giorno che la bontà e la luce prevarranno”, ha aggiunto, prima di sottolineare che “dimostrano che i miracoli esistono”. Stiamo andando avanti sulla strada della libertà”, sottolineando che si tratta “di una strada per raggiungere un'indipendenza totale, anche spirituale”. Ha detto: “Oggi non si tratta tanto di come decorare le nostre case, ma piuttosto di come proteggere loro, ripulire il caos ed espellere il nemico dalle nostre case”, prima di aggiungere che ora il desiderio dei bambini “non è che il padre torni presto dal lavoro, ma che ritorni a casa”.