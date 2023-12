La Resistenza Islamica attacca una base americana in Siria

Le milizie della Resistenza Islamica in Iraq, fedeli all'Iran, hanno lanciato un attacco con droni contro una base con presenza americana in Siria. Questa è un’azione che giustificano come risposta all’attacco israeliano a Gaza e al sostegno “costante” degli Stati Uniti. Parallelamente, è diventato noto l'assassinio di un alto generale iraniano a Damasco dopo un attacco aereo israeliano.

La Resistenza Islamica in Iraq ha adottato un nuovo attacco. L’obiettivo questa volta era una base con presenza americana in Siria. Il gruppo, sostenuto dall'Iran, ha confermato che faceva parte della sua operazione contro siti americani in Medio Oriente.

Il gruppo ha dichiarato in un comunicato che “la Resistenza islamica in Iraq ha attaccato con i droni la base di occupazione nel Green Village in Siria”. Inoltre, hanno sottolineato che ciò rientra nel quadro del “loro approccio alla resistenza alle forze di occupazione americane in Iraq e nella regione”.

L'attacco è avvenuto specificamente contro strutture con presenza americana situate all'interno del giacimento petrolifero di Al-Omar, nella Siria orientale. Un ufficiale militare americano, parlando in condizione di anonimato all'Associated Press, ha confermato l'attacco e ha detto che ha causato vittime, ma non ha fornito ulteriori dettagli.

Secondo il gruppo, questa azione rientra nel quadro di “una risposta ai massacri dell’entità sionista contro il nostro popolo a Gaza”.

Dall'escalation del conflitto tra Israele e Hamas – in seguito agli attacchi del 7 ottobre compiuti dal gruppo islamico e alla violenta risposta di Israele – la Resistenza Islamica in Iraq ha rivendicato la responsabilità di quasi un centinaio di attacchi contro obiettivi statunitensi in Siria e Iraq. Ciò avviene in risposta al “risoluto sostegno degli Stati Uniti a Israele” e al sostegno ad Hamas.

Oltre a queste milizie, anche il gruppo libanese Hezbollah e i ribelli Houthi nello Yemen hanno condotto una serie di attacchi e bombardamenti contro Israele. Alcuni di essi sono ripresi dopo una breve pausa nelle ultime settimane di novembre.

Un attacco aereo israeliano uccide un alto generale iraniano

I media ufficiali iraniani hanno riferito che un raid israeliano ha ucciso un generale iraniano di alto rango nella capitale siriana, Damasco. Questo è Seyed Razi Mousavi, Consigliere di lunga data della Guardia rivoluzionaria iraniana.

Radhi Mousavi, consigliere senior del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche iraniane, è mostrato in una foto archiviata in un luogo sconosciuto, scattata il 25 dicembre 2023. © Tasnim News/Wana News Agency/via Reuters

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha affermato in una dichiarazione che Mousavi “è stato martirizzato mentre lavorava come consigliere del Fronte della Resistenza, difendendo i luoghi santi in Siria e proteggendo gli ideali islamici”. Inoltre, ha minacciato che “il regime israeliano pagherà sicuramente il prezzo di questo crimine”.

Inoltre, altri funzionari iraniani e gruppi armati alleati nella regione hanno condannato l'assassinio. Tutti giuravano che ci sarebbe stata vendetta.

Questo fatto si aggiunge alle recenti ostilità che si sono aggravate in Medio Oriente e minacciano di intensificare il conflitto regionale.

Di particolare rilievo sono gli attacchi in corso al confine tra Libano e Israele che coinvolgono le milizie Hezbollah.

Inoltre, la tensione è particolarmente elevata nel Mar Rosso, dove i ribelli Houthi dello Yemen hanno effettuato una serie di attacchi contro navi che ritengono siano legate a Israele. Alcuni di essi hanno addirittura portato alla deviazione dei flussi marittimi da parte di numerose compagnie internazionali.

La settimana scorsa, gli Stati Uniti hanno annunciato una coalizione che comprende diversi paesi per proteggere la libertà di movimento attraverso questa rotta marittima.

Israele ha ucciso altri due generali all’inizio di questo mese in Siria. Questi attacchi non sono una novità: negli ultimi anni Israele ha effettuato centinaia di attacchi contro obiettivi all’interno delle aree controllate dal governo della Siria devastata dalla guerra. Spesso non riconosce le proprie responsabilità, ma giustifica le sue affermazioni dicendo che sta prendendo di mira i gruppi sostenuti dall'Iran che sostengono il regime di Bashar al-Assad.

Con EFE e AP