Haiti potrà sempre contare sul sostegno solidale di Cuba-Escambray

Una dichiarazione emessa dal Ministero degli Esteri cubano ha affermato che Haiti ha bisogno di assistenza e cooperazione reali e sufficienti per la sua ricostruzione e il suo progresso, senza interferenze esterne, che non sono la soluzione, ma piuttosto la causa dei suoi problemi.

Cuba ha offerto la sua solidarietà disinteressata e la sua cooperazione ad Haiti in aree che hanno un impatto significativo sulla sua popolazione, nota Menriques.) (Foto: BL).







La Repubblica di Haiti sta attraversando una grave crisi multidimensionale che sta esacerbando l’instabilità sociale, la povertà e il sottosviluppo strutturale derivanti da secoli di saccheggio coloniale e neocoloniale e di interventi stranieri.

La comunità internazionale deve molto ad Haiti, la nazione caraibica che fu paladina della prima indipendenza del continente, della lotta alla schiavitù e della rivoluzione sociale, e che subì rappresaglie crudeli ed egoistiche da parte delle potenze imperiali per più di due secoli.

Il nostro governo mantiene costante comunicazione e attenzione ai 53 collaboratori sanitari presenti nel sud, dove la situazione è più tranquilla, oltre ad altri 7, con il personale della nostra ambasciata, che godono di buona salute e hanno adottato le misure necessarie per la loro sicurezza e protezione . . . -Miguel Diaz-Canel Bermudez (@DiazCanelB) 15 marzo 2024

Haiti ha bisogno di assistenza e cooperazione reali e sufficienti per la ricostruzione e il progresso, senza interferenze esterne, che non erano la soluzione, ma piuttosto la causa dei suoi problemi.

Cuba ha fornito solidarietà e cooperazione dedicata ad Haiti in aree di grande influenza per il suo popolo come la sanità pubblica, l’istruzione, l’agricoltura, lo sport, l’energia, le risorse idriche e altri settori chiave per la stabilità sociale ed economica del paese. Grazie ai programmi cubani si sono formati 448.355 haitiani e nelle nostre università si sono formati 1.606 giovani.

Il nostro Paese ha costantemente mantenuto, dal 1998, accanto al popolo haitiano, un team di professionisti e tecnici sanitari che, attraverso il loro lavoro umanitario e altruistico, hanno trattato 38.580.215 casi, eseguito 774.236 interventi chirurgici e 73.331 interventi oftalmologici nell'ambito dell'”operazione miracolosa”. .” “Ha aiutato 204.090 nascite, fornito 1.014.806 dosi di vaccini e salvato 252.433 vite. Questa cooperazione è continuata anche nei momenti più difficili del Paese, tra cui l’intervento straniero nel 2004, i terremoti nel 2010 e nel 2021, le epidemie di colera e la pandemia di COVID-19, e la situazione attuale.

Il popolo haitiano apprezza e apprezza il servizio umanitario dedicato e disinteressato prestato dai collaboratori cubani nelle difficili circostanze in cui hanno sempre dovuto lavorare.

Il Governo cubano mantiene una comunicazione fluida e un’attenzione costante ai 53 collaboratori sanitari che rimangono nel sud di Haiti, dove la situazione è più tranquilla, e agli altri sette che, insieme al personale dell’Ambasciata cubana, versano in buone condizioni. Sono state adottate le misure necessarie per la loro sicurezza e protezione.

Attraverso la nostra Ambasciata a Port-au-Prince e il Ministero degli Affari Esteri, vengono contattati anche i cubani residenti ad Haiti o in transito e le loro famiglie, e la loro condizione viene costantemente monitorata.

Cuba è in contatto con gli attori regionali sulla situazione di Haiti, ai quali riafferma che il popolo haitiano ha il diritto di trovare una soluzione pacifica, sostenibile e duratura alle sfide che affronta, basata sul pieno rispetto della sua autodeterminazione e sovranità. . E indipendenza.

Il fraterno popolo haitiano potrà sempre contare sull’appoggio solidale di Cuba.