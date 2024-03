La malnutrizione acuta è diffusa tra i bambini nel nord di Gaza

Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ha confermato che la malnutrizione tra i bambini si sta diffondendo rapidamente e sta raggiungendo livelli devastanti e senza precedenti nell'enclave a causa dell'impatto della guerra e delle attuali restrizioni sulla fornitura di aiuti.

Le statistiche stimano che il 31% dei bambini sotto i due anni nella regione settentrionale soffra di malnutrizione acuta, che il Children's Fund considera un aumento sconcertante rispetto al 15,6% di gennaio.

Altri rapporti più seri stimano che almeno 23 bambini in quella zona siano morti per malnutrizione e disidratazione nelle ultime settimane, aggiungendosi al numero crescente di minori uccisi nella Striscia, che ammonta a circa 13.450.

Il 4,5% dei bambini nei rifugi e nei centri sanitari soffre di grave deperimento, che è la forma di malnutrizione più pericolosa per la vita, che espone i bambini a un rischio maggiore di complicazioni mediche e di morte a meno che non vengano nutriti e curati urgentemente, cosa che non è disponibile.

Secondo questi dati, la prevalenza della malnutrizione acuta tra i bambini sotto i cinque anni nel nord del paese è aumentata dal 13% al 25%.

Gli studi condotti per la prima volta a Khan Yunis, nel centro di Gaza, hanno rilevato che il 28% dei bambini sotto i due anni soffre di malnutrizione acuta e oltre il 10% soffre di grave deperimento.

Nel frattempo, nella zona di Rafah, nel sud della Striscia, dove l’accesso agli aiuti è maggiore, i risultati hanno mostrato che il tasso di bambini gravemente malnutriti è raddoppiato dal 5% di gennaio a circa il 10% alla fine di febbraio.

