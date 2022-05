I ministri latini si impegnano a lavorare per ridurre la disuguaglianza nell’istruzione

Questo contenuto è stato pubblicato il 27 maggio 2022 – 19:05

Buenos Aires, 27 maggio (EFE). – I ministri dell’Istruzione dell’America Latina e dei Caraibi, riuniti in Argentina questo venerdì, si sono impegnati a lavorare insieme “per ridurre le disuguaglianze sociali ed educative, tenendo presente che l’istruzione è un diritto umano universale e un bene sociale comune” per tutti i cittadini.

Ciò è stato concordato dalle massime autorità educative di 20 paesi della regione nella “Dichiarazione di Buenos Aires” emessa nell’ambito del Terzo Incontro dei Ministri dell’Istruzione dell’America Latina e dei Caraibi, organizzato dal Ministero dell’Istruzione. Argentina e l’Ufficio regionale per l’istruzione dell’UNESCO, secondo una dichiarazione rilasciata dal portafoglio argentino.

Nel documento i ministri hanno espresso la decisione di “rafforzare e diversificare i meccanismi nazionali e regionali di valutazione e monitoraggio dell’Agenda 2030, in linea con le realtà dei Paesi, al fine di ottenere informazioni affidabili e tempestive per orientarli”. i rapporti.

I funzionari hanno anche concordato di “prendere provvedimenti urgenti per ripristinare e trasformare i loro sistemi educativi”, il che significa “promuovere una profonda trasformazione che affronti i fattori strutturali e sistemici che hanno contribuito al significativo debito e all’ingiustizia educativa che la regione ha inflitto”. “.

I ministri hanno anche rivolto una “richiesta esplicita” alle organizzazioni finanziarie internazionali, sostenendo che l’indebitamento esterno è uno dei “principali ostacoli” al ripristino dei sistemi educativi regionali.

Hanno concluso invitando l’intera comunità a “rafforzare il proprio impegno per migliorare l’istruzione in America Latina e nei Caraibi”.

Lo scopo della terza riunione regionale dei Ministri dell’Istruzione – che si è svolta questo giovedì al Palazzo San Martin, sede cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri argentino – era seguire i progressi e le sfide legate al raggiungimento del quarto obiettivo dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, che si concentra su “garantire un’istruzione inclusiva, equa e superiore”. la qualità”.

L’incontro ha fornito un ambiente favorevole per promuovere l’agenda di cooperazione tra paesi per affrontare sfide comuni da una prospettiva comune, dopo la prolungata crisi che il continente ha vissuto a causa dell’epidemia di Covid-19 e l’impatto della crisi sanitaria sui sistemi educativi. dalla regione.

Durante l’incontro, i funzionari hanno approvato una proposta per rafforzare il meccanismo di coordinamento educativo regionale, che è stata incorporata nella tabella di marcia per l’attuazione dell’obiettivo di sviluppo sostenibile 4 – Istruzione 2030 per il periodo 2022-2025.

“Dobbiamo sfruttare questo momento storico come un modo per riscoprire noi stessi perché molti ruoli e modi di relazionarci nel contesto educativo sono cambiati”, ha sottolineato il ministro dell’Istruzione argentino Jaime Pirzec nella dichiarazione.

“Dobbiamo reinventare e implementare un’educazione più pertinente che richieda la responsabilità di tutti gli attori della società”, ha aggiunto. EFE

vd/rgm/pddp

EFE 2022. La ridistribuzione e la ridistribuzione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi EFE, senza il previo ed espresso consenso di Agencia EFE SA, è espressamente vietata.