I primi giochi gratuiti con PS Plus dell'anno sono ora disponibili su PS5 e PS4

Oggi è mercoledì 3 gennaio I primi giochi gratuiti dell'anno sono stati rilasciati su PS Plus. I giochi di gennaio 2024 sono ora disponibili per tutti gli utenti PlayStation 5 e PlayStation 4.

Questi tre giochi sono disponibili gratuitamente per tutti gli utenti PlayStation Plus, siano essi Essential, Extra o Premium. Ci sono tre giochi questo mese che, una volta riscattati, conserverai per sempre, finché manterrai il tuo abbonamento PS Plus (non sono soggetti a scadenza, come i giochi in catalogo).

Come annunciato la scorsa settimana, le partite saranno tre: A Plague Tale: Requiem, il malvagio West e nessuno per salvare il mondo.

Giochi PS Plus per gennaio 2024

Il momento clou di questo mese è senza dubbio A Plague Tale Requiem, il seguito di A Plague Tale Innocence, un'avventura action-stealth con protagonisti i fratelli Amicia e Hugo mentre fuggono dalla loro terra desolata.

Ma abbiamo anche Evil West, un gioco d'azione demoni contro vampiri a cui puoi giocare da solo o con gli amici: è come se il Dio della Guerra e del Destino avesse un figlio.

D'altra parte, l'ultima uscita di Drinkbox: Nessuno salva il mondo, un gioco di ruolo dei creatori di Guacamelee, dove non c'è nessun eroe… ma “chiunque” che può salvare il mondo.

Controller PS5 DualSense Grazie a nuove funzionalità come la vibrazione tattile o i trigger a resistenza variabile, il gamepad DualSense PS5 offre nuove sensazioni di gioco che aumentano l'immersione. La console viene fornita con un solo controller, quindi è necessario un altro controller per giocare in multiplayer locale. READ Lo schermo del computer non funziona o ha un brutto aspetto: possibili cause e soluzioni Acquistalo ai migliori prezzi

Ricorda che puoi scaricare giochi gratuitamente PS Plus da console o il Web su computer o telefoni cellulari.

È interessante notare che oggi A Plague Tale (il primo) è stato rilasciato gratuitamente su Epic Games Store. Inoltre, Microsoft ha annunciato un nuovo lotto di giochi su Xbox Game Pass, tra cui Assassin's Creed Valhalla e Resident Evil 2.

Qualche settimana fa è stato aggiunto anche l'ultimo lotto di giochi PS Plus Extra e Premium, uno dei migliori giochi dell'anno con titoli come GTA V, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin o Moto GP 23.