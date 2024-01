Ikea ha tra le sue novità un organizer da cucina che massimizza lo spazio per meno di 15 euro

Con questo organizer da banco in legno e metallo, avremo spazio per riporre tutto a portata di mano

Quante volte lo abbiamo già detto Lo spazio è un lusso E trova un modo Mantenere tutto ben organizzato e a portata di mano è essenziale? Soprattutto nei piccoli appartamenti e in ambienti come la cucina o il bagno, che di solito sono gli ambienti più piccoli in cui si concentrano più cose.

Per questo è molto importante disporre di accessori come scatole portaoggetti, sacchetti sottovuoto e di ogni genere Articoli multifunzionali Ciò rende più semplice il compito di organizzare e conservare le nostre cose. come lui Organizer da cucina dal design industriale Così elegante che è tra le novità di IKEA.

NÅLBLECKA Portaoggetti da cucina, metallo/bambù, 38x13x28 cm *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Organizer da cucina in legno e metallo dal design puro

Da cui partire Organizzatore da banco IKEA Nalbleka Ciò che ci piace di più è la sua versatilità, perché è realizzato in bambù, il che ci permetterà di utilizzarlo in qualsiasi stanza con umidità, così come in bagno. UN Materiale molto sostenibile e durevole.

per lui Design industriale semplice Si adatta facilmente a qualsiasi spazio e sarà molto utile per riporre cosmetici e pennelli da trucco nel bagno, ma anche per tenere a portata di mano barattoli di spezie, macinini, smerigliatrici per olio, brocche di vetro o tante altre cose senza occupare spazio. il contatore.

amiamo Tocco caldo Ciò che offre il legno di bambù, soprattutto per il suo aspetto naturale con venature esposte. È molto facile da abbinare a tutti i tipi di elementi di base dell'arredamento ed è anche pratico, perché Bordi alti Eviterà che le cose cadano accidentalmente all'interno.

Ora possiamo trovarlo in IKEA Organizer da cucina pratico ed elegante Per 14,99 euro, che è molto economico.

Lo consigliano gli editori di Decoesfera

Scaffali da cucina impilabili AmazonBasics, bianco *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

SONGMICS Portaspezie, Set da 2, Portaspezie per Armadietto, Portaspezie Espandibile da Cucina, Portaspezie in Metallo e Legno, Bianco e Naturale KCS02NW *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

WENKO Ripiani sottopensile flessibili 45-80 cm – Variabili, Alluminio, 44-82 x 39 x 28 cm, Alluminio *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all'ultima recensione

Alcuni dei link presenti in questo articolo sono affiliati e potrebbero apportare vantaggi a Decoesfera. Se non disponibili, le offerte possono variare.

Foto | @pixabay |IKEA

Nella Decosfera | Migliori aspirapolvere senza filo: quali è meglio acquistare? Suggerimenti e raccomandazioni

Nella Decosfera | Scatole frigo: quali sono le migliori? Suggerimenti e raccomandazioni