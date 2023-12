Il bilancio 2024 e l’ordinanza del tribunale hanno segnato una settimana in Guatemala

Il Congresso unicamerale ha tenuto una sessione speciale per discutere, tra le altre cose, le obiezioni costituzionali sollevate dal Movimento Semela e dal Partito Winak sull’ammontare delle entrate e delle uscite per il prossimo periodo fiscale.

Ma la sessione plenaria della legislatura ha respinto le domande e ha lasciato la decisione finale nelle mani del presidente del Paese, Alejandro Giammattei, tra molteplici richieste di veto.

Semela e Winak hanno sottolineato che tra le questioni sollevate nel bilancio, spicca il modo in cui è stato approvato il 30 novembre, poiché non si è votato su ogni articolo, ma piuttosto sui titoli.

Gli emendamenti approvati all’ultimo minuto non sono stati letti integralmente, quindi i rappresentanti li hanno selezionati senza conoscerne il contenuto, oltre all’assegnazione discrezionale dei fondi per le organizzazioni non governative di nuova costituzione, e li hanno ampliati.

In una dichiarazione indirizzata ai parlamentari, a Giammattei e al popolo, il presidente eletto Bernardo Arévalo ha descritto il documento sostenuto dal partito al governo e dai seggi suoi alleati come ridicolo, corrotto e inefficace.

Nonostante le richieste, Giamatti ha firmato il decreto legge per un importo di 124mila 879 milioni 970mila quetzal (circa 16 miliardi di dollari), un record storico che ha mostrato, nonostante gli aumenti annuali – secondo gli esperti – un’attuazione non trasparente. .

Nel frattempo, un gruppo di avvocati e cittadini hanno presentato un ricorso legale al Comitato Centrale per la Conservazione dell’Ordine Democratico in Guatemala, in seguito alle recenti azioni intraprese dal Pubblico Ministero contro Semela e il processo elettorale.

In risposta, la Corte Suprema ha confermato i risultati delle ultime elezioni e ha ordinato che la transizione dei poteri elettivi continuasse come previsto.

La sessione plenaria ha incaricato i giudici del Comitato Centrale, attraverso la tutela concessa, di garantire la presa in consegna il 14 gennaio 2024; Ma ha ordinato al deputato di proseguire le indagini in corso.

I funzionari di questa entità si sono recati senza fornire dettagli, con il volto coperto o mascherato, alla magistratura per chiedere la sospensione del processo preliminare contro la presidente del Tribunale Supremo Elettorale (TSE), Blanca Alfaro.

Il deputato ha fatto riferimento ai reati di ostacolo al procedimento e violazione dei doveri in relazione alle sue azioni nelle perquisizioni effettuate lo scorso 30 settembre durante il sequestro delle urne elettorali.

Riguardo in particolare a questo aspetto, Alfaro ha dichiarato di sentirsi molto orgogliosa, “e questo è il segno che abbiamo fatto un buon lavoro”.

Ha spiegato che, dato il nostro approccio di convalidare i risultati elettorali e di renderli ufficiali e immutabili, il deputato ha reagito in questo modo.

Ha sottolineato che non faremo un gioco in cui si mette in discussione l’onore delle persone che hanno conteggiato i voti, indipendentemente dal fatto che i giudici della Corte Suprema TSE andranno in vacanza e torneranno al lavoro il 3 gennaio, 2024.

