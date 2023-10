Il caricabatterie MagSafe di Apple ha uno sconto impressionante se approfitti di questa offerta Amazon

Ricaricare il tuo iPhone con il caricabatterie MagSafe di Apple è una delle migliori opzioni.

Il caricabatterie ufficiale MagSafe di Apple ha un enorme sconto su Amazon

Quando Apple ha presentato l’iPhone 12, ha introdotto anche un nuovo metodo di ricarica: Tecnologia MagSafe. Questa tecnologia non solo ci ha permesso di caricare il nostro iPhone in modo più conveniente dicendo addio ai cavi; Ha permesso l’emergere di molti prodotti che ne beneficianoCOME Portafoglio Magsafe.

Tuttavia, il prodotto di punta degli iPhone con MagSafe è, senza dubbio, Caricabatterie ufficiale MagSafe di Apple. Il caricabatterie di Amazon è in forte sconto grazie ad un’offerta strepitosa che lo lascia stare, 35,99 euro. Uno sconto interessante se consideriamo quello dell’azienda stessa Apple lo vende a 49 euro nell’Apple Store.

Ora o mai più: il caricabatterie MagSafe ufficiale di Apple ha un grande sconto su Amazon

Ci sono molti motivi per cui caricare il tuo iPhone con MagSafe è un’ottima opzione. Innanzitutto il sistema MagSafe è l’unico che crea Comunicazione tra caricabatterie e iPhone grazie al chip NFC Affinché la velocità di download sia ottimale. Questo è molto utile se il tuo iPhone si surriscalda durante la ricarica Puoi chiedere al caricabatterie di fornire meno energia.

In secondo luogo, la ricarica wireless è più sicura in caso di problemi con la rete elettrica. Un altro aspetto molto utile perché durante un temporale, se c’è un fulmine molto forte, si ha quella energia in più Non verrà rilevato dall’iPhone tramite il caricabatterie MagSafe. Infatti andrà perso e il tuo iPhone sarà completamente protetto.

Infine, va tenuto presente che la ricarica con il caricabatterie ufficiale MagSafe di Apple ha la priorità su tutto. Stato della batteria dell’iPhoneAnche in questo senso non c’è da preoccuparsi.

Quindi, ora sai che questa è la tua occasione per acquistare il caricabatterie MagSafe ufficiale di Apple, a un prezzo molto più basso rispetto al solo Amazon, 35,99 euro. Un fantastico sconto del 27% ti permetterà di godere di una delle più grandi funzionalità dell’iPhone rilasciate negli ultimi anni.

Quali iPhone sono compatibili con MagSafe?

Visti i vantaggi del caricabatterie MagSafe, è tempo di scoprire quali iPhone sono compatibili con questa tecnologia. Sono i seguenti:

iPhone 15 Pro Max.

iPhone 15 Pro.

iPhone 15 Più.

iPhone15.

iPhone 14 Pro Max.

iPhone 14Pro.

iPhone 14 Plus.

iPhone14.

iPhone 13 Pro Max.

iPhone 13 Pro.

iPhone13.

iPhone 13 mini.

iPhone 12 Pro Max.

iPhone 12Pro.

iPhone12.

iPhone 12 mini.

