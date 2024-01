Il certificato di vaccinazione contro il coronavirus di Bolsonaro è “falso”, secondo le autorità brasiliane

Certificato di vaccinazione Covid-19 dell'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro Questo è “falso”, ha deciso giovedì il Controllore Generale del Brasile dopo aver indagato sulla presunta manomissione della sua tessera di vaccinazione.

L'organismo di vigilanza ha riscontrato discrepanze tra i registri del Ministero della Salute e di altri organismi ufficiali e i registri delle vaccinazioni di Bolsonaro, che affermavano di aver ricevuto una dose a San Paolo nel luglio 2022.

“Pertanto, per quanto riguarda la vaccinazione che doveva essere effettuata a San Paolo – l’unico record che esiste ancora nella scheda di vaccinazione dell’ex capo dell’esecutivo – (…) la conclusione è stata che si trattava di una frode contro il sistema .” “Il record statale di vaccinazioni contro il Covid-19”, ha affermato in una nota l’ufficio del controllore.

Ha tuttavia raccomandato l'archiviazione del caso “per mancanza di elementi minimi relativi alla paternità dei fatti”, dopo aver verificato che diversi funzionari e operatori sanitari abbiano accesso al sistema informatico delle vaccinazioni e possano modificare i dati.

L'indagine, condotta parallelamente a un'indagine della polizia federale, ha tentato di determinare se nella contraffazione fossero coinvolti funzionari federali.

Durante la pandemia di coronavirus, che ha provocato la morte di oltre 700.000 persone in Brasile durante la presidenza di Bolsonaro (2019-2022), l’estrema destra ha ripetutamente messo in dubbio l’efficacia e l’idoneità dei vaccini. Successivamente ha ammesso di non essere stato vaccinato.

La polizia federale sta indagando su un presunto complotto “per includere falsi dati sulla vaccinazione Covid-19 a beneficio dell’allora Presidente della Repubblica, di sua figlia e dei suoi stretti consiglieri”, secondo i documenti ufficiali.

Bolsonaro ha testimoniato davanti alla polizia federale di Brasilia lo scorso maggio riguardo a questo caso. Nell'ambito delle indagini la sua abitazione è stata perquisita. In quella dichiarazione, l'ex presidente, 68 anni, ha negato queste accuse e ha accusato le autorità di cercare di “creare un caso” contro di lui.

Quello sarebbe stato l'obiettivo Aggirare le restrizioni sanitarie Imposto dagli Stati Uniti, Bolsonaro ha viaggiato con una delegazione di familiari e consiglieri due giorni prima della fine del suo mandato, nel dicembre 2022, e vi è rimasto per tre mesi.

Mauro Cid, suo ex collaboratore e considerato il suo braccio destro durante la presidenza, è stato detenuto in custodia cautelare nel maggio 2023 con l'accusa di “tentativo” di atti illeciti, che avrebbero potuto essere compiuti anche in collaborazione con i suoi sottoposti, un medico, un avvocato e altro personale militare. Mesi dopo, è stato rilasciato dopo un patteggiamento riuscito.