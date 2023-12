Il concorso di cortometraggi avvicina la diaspora dominicana al loro paese

Nel corso del concorso, patrocinato dal Banco BHD e con il sostegno della Direzione Generale del Cinema (Dgcine) e del Palacio del Cine, è stato annunciato il primo classificato per il cortometraggio “The True American Dream”, presentato da Rita Dameron, Isabella Breton e Gabriel Acevedo, residenti negli Stati Uniti.

Il secondo posto è andato a Jeure Taveras, anch’egli residente negli Stati Uniti, per il cortometraggio “Take Me Too”, e il terzo posto è andato a Cesar Almonte, residente in Giappone, per il cortometraggio intitolato “The Player”.

Aniana María Dominguez è stata insignita di una menzione speciale per la sua opera “Olas de mi Quisqueya”; Virginia del Sol Rodriguez, con “La guida domenicana per sopravvivere all’Inghilterra”; e Julio Antonio Mejía, con i domenicani in Olanda.

Un comunicato stampa ha indicato che questo concorso mira a contribuire a rafforzare l’identità nazionale delle comunità dominicane all’estero e a collegarle più strettamente al loro paese d’origine. Promuovere la cultura nazionale e stimolare la creazione di materiali audiovisivi con gli aspetti che queste popolazioni ricordano maggiormente della loro terra.

La cerimonia di premiazione è stata presieduta dall’Ambasciatore Carlos de la Mota, Vice Ministro delle Comunità Dominicane all’Estero e Direttore Esecutivo dell’Indice, che ha osservato che in questa edizione “siamo testimoni di storie che trascendono le distanze e attraversano gli oceani per raggiungere i cuori delle persone”. Quelli a cui mancano le coste, i colori e i suoni della loro amata Quiskia.

“Questo concorso non solo celebra la creatività cinematografica, ma rafforza anche i legami che ci uniscono a una comunità che esiste in molti paesi, ma è sempre connessa”, ha affermato il viceministro De La Mota.

L/MPV