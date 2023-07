Il creatore di Naruto rompe il silenzio riguardo al nuovo manga di Minato

Masashi Kishimoto ha rilasciato una dichiarazione riguardante il nuovo manga one-shot con protagonista il padre di Naruto.

Questa è stata la dichiarazione di Masashi Kishimoto in merito al nuovo manga di Minato Namikaze.

Grazie a un sondaggio sulla popolarità del personaggio di Naruto annunciato nel dicembre dello scorso anno, Minato Namikaze, il padre del protagonista dell’opera di Masashi Kishimoto, ha ottenuto il privilegio Stella nei manga un colpo Scritto e illustrato dal creatore del manga della serie Naruto.

Questo manga Cross e one-shot Il ruolo da protagonista di Minato Namikaze è stato ufficialmente annunciato solo pochi mesi fa, ed è finalmente finito È stato presentato in anteprima il 18 luglio di quest’anno 2023sulla rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha.

Con la premiere di questo tanto atteso manga e il ritorno di Naruto sulle pagine di questa popolare rivista dopo tanto tempo, Masashi Kishimoto, il creatore di questo un colpo E per ogni storia di Naruto, Ruppe il silenzio e fece una dichiarazione al riguardo.

Masashi Kishimoto ha condiviso una dichiarazione riguardante la premiere del nuovo film di Minato Namikaze.

Non appena il vincitore del sondaggio sulla popolarità del personaggio di Naruto, chiamato NARUTOP99, è stato annunciato nell’aprile di quest’anno, i fan del franchise e del personaggio di Minato ne sono rimasti entusiasti. Grande entusiasmo e passione per quello che potrebbero vedere in questa nuova storia.

In questo manga un colpo Viene evidenziata parte della storia del padre di Naruto Prima che suo figlio nasca, condivide in modo molto privato aspetti del suo rapporto con Kushina, sua moglie e il suo passato in generale.

Va notato che questo manga ha anche rivelato vari aspetti direttamente legati all’origine del Rasengan, una tecnica che è stata inventata da questo eccezionale shinobi, e sicuramente i fan hanno desiderato poterlo fare. Guarda e scopri più a fondo in questa nuova storia per Minato.

Dopo la premiere del manga del padre di Naruto intitolato Naruto: Il fiore all’interno della spiraleIl 18 luglio di quest’anno 2023, Masashi Kishimoto, il creatore di questa storia e del franchise di Naruto, ha annunciato quanto segue: “È stato divertente creare un one-shot Per la prima volta in tutta la mia vita. Fino alla prossima volta.”

con questo commento Il mangaka ha espresso i suoi sentimenti Per il ritorno del suo personaggio sulla popolare e popolare rivista Weekly Shonen Jump dopo tanti anni, e più per il fatto che era alla data del loro 20° anniversario.

Non c’è dubbio che i fan del personaggio di Minato e del franchise di Kishimoto lo troveranno Dietro entusiasta di questo nuovo un colpoe il ritorno dell’anime di Naruto, con nuovi episodi in uscita a breve, anche per celebrare il 20° anniversario della storia.

Sebbene non ci siano ancora dichiarazioni riguardo al tema di questi prossimi episodi dell’anime, è stato annunciato Arriveranno alla fine dell’autunno, nel mese di settembre.

Il ritorno di Minato Namikaze in questo nuovo manga ha suscitato scalpore ed eccitazione tra i fan che apprezzano il lavoro di Kishimoto e tutto il resto. L’eredità che ha creato con la sua storia e i suoi personaggiE questo è andato avanti per due decenni.

D’altra parte, c’è un altro aspetto che i fan di Naruto sono molto entusiasti e anticipano, ovvero Il prossimo ritorno alla storia di BorutoIl figlio di Naruto che arriverà dopo il salto temporale ad agosto.

Ai fan non resterà che attendere un certo tempo per scoprire finalmente quali saranno i prossimi episodi dell’anime di Naruto e i personaggi, nonché le nuove avventure che presto porterà la storia di Boruto, aspetti che sicuramente porteranno Ti affascinerà allo stesso modo di questa nuova storia Con Minato Namikaze.