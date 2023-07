“Starcatcher” di Greta Van Fleet è un album che rappresenta “i ragazzi diventano uomini”

Il nuovo album dei Greta Van Fleet contiene 10 canzoni, ma in realtà sono 9 1/2. In mezzo c’è un brano che dura poco più di un minuto. È come una pepita d’oro distillato per la band.

“Runway Blues” ha la spavalderia dei Rolling Stones, la forza trainante dei Led Zeppelin, un accenno di Humble Pie e un po’ di lavoro da solista di John Lennon. È stato colto spontaneamente quando la band stava tornando dalla cena e ha iniziato a improvvisare.

“Abbiamo bevuto molto vino, il che ha fatto correre tutti e usare gli strumenti”, dice il chitarrista Jake Kiszka. “È davvero semplice e un ottimo esempio di ciò che si può ottenere con un atteggiamento sincero”.

Il quartetto mostra appieno il proprio atteggiamento da rockstar in “Starcatcher”, il terzo album dei Michigan Rockers. Il loro primo suono e stile rock classico ricordava gli Zeppelin, ma si sono evoluti artisticamente, spostandosi verso il rock progressivo e psichedelico.

“Starcatcher rappresenta i ragazzi che in qualche modo diventano uomini”, dice Kiszka, 27 anni, i cui compagni di band includono il fratello gemello e cantante Josh, il fratello minore Sam alle tastiere e al basso e l’amico Danny Wagner alla batteria.

La band ha registrato gran parte dell’album negli storici RCA Studios di Nashville, dove hanno registrato Elvis Presley, Dolly Parton ed Elon Jennings.

“Abbiamo imparato dai signori del passato, i giganti che camminavano sulla terra”, dice Sam Kishka. “Gran parte dell’album è la prima ripresa, idea concettuale.”

Il primo singolo, l’opera estesa degli anni ’60 “Meet the Master”, raggiunse il picco nella Top 40 della classifica Hot Rock & Alternative Songs di Billboard, raggiunse il numero 4 in Hard Rock Songs e il numero 12 nella classifica Mainstream Rock Airplay.

“Questo è sicuramente parte del mio materiale preferito e alcune delle mie canzoni preferite che abbiamo scritto insieme”, ha osservato Sam Kiszka. “Penso che la nostra capacità di lavorare insieme stia diventando sempre più alta e continui ad evolversi”.

Ad esempio, “Sacred the Thread” è stata una delle prime canzoni che i membri della band hanno accettato di inserire nell’album, raggiungendo il numero 25 nella classifica Hot Hard Rock Songs. I suoi semi sono stati seminati nel 2016, con Sam che ha inserito gli accordi originali del ritornello e la melodia di Josh. Lo hanno modificato nel corso degli anni.

“Trovo sempre che più a lungo una canzone è rimasta sullo scaffale, meglio andrà a finire”, ha detto Jake Kiska.

Il prodotto finito è un inno cinematografico pieno di suspense, in cui Josh Kiska lamenta alcune delle sue migliori poesie fino ad oggi: “Il vento ha catturato un aquilone di sogni / In un volo di cuciture / Come la libertà cucita / E la gente ruggisce / E la gente vola”. (Ho catturato il vento in un aquilone di sogni / In un volo di cuciture / Mentre la libertà cuce / E la gente grida / E la gente si alza).

Il loro album precedente, The Battle at Garden’s Gate, aveva arrangiamenti più elaborati, stratificazioni e progressioni di accordi, e un sacco di riff e archi sotto la direzione del famoso produttore Greg Kurstin.

Questa volta Dave Cobb era il loro produttore, come aveva fatto con Chris Stapleton e Brandi Carlile, riportandoli alle loro radici come band dal vivo, registrando tutto per catturare il fulmine in una bottiglia.

“Alcuni degli obiettivi di ‘Starcatcher’ erano davvero concentrati sui singoli strumenti suonati piuttosto che su qualcosa come ‘The Battle at Garden’s Gate’, il disco precedente, che penso abbia molti, molti strati”, ha detto Jake Kiska.

“Quindi, in un certo senso, questa è una lettera d’amore al minimalismo. E penso che sia anche il disco che volevamo fare ora, soprattutto dopo la pandemia, per mettere in qualche modo più energia nelle cose”.

Questo non vuol dire che Greta Van Fleet, il cui nome è ispirato al musicista bluegrass degli anni ’80 Gretna Van Fleet, abbia abbandonato alcune attrezzature. In effetti, hanno sperimentato pedali di fase, accordature di strumenti alternativi e accessori per chitarra come un B-Bender.

“Si tratta di trama, trama, trama. Essere molto trasportati in un mondo diverso, non solo con la sensazione o l’emozione di ciò che sta accadendo musicalmente, ma anche con i suoni”, ha detto Sam Kishka.

I membri della band si sono trasferiti a Nashville all’inizio della pandemia, e questo ha in parte portato Josh Kiszka a postare su Instagram: “È imperativo che io dica la verità, non solo per me stesso, ma nella speranza di cambiare i cuori, le menti e le leggi del Tennessee e altrove”. Il cantante ha rifiutato di spiegare di più sul post con l’Associated Press.

Il post di Kiszka è arrivato dopo che i legislatori del Tennessee hanno approvato una legge che cerca di vietare gli spettacoli di drag coin su proprietà pubbliche dove possono essere presenti minori, così come un’altra legge approvata a marzo che vieta l’assistenza sanitaria che afferma il genere per i minori.

Lo Starcatcher World Tour della band inizierà il 24 luglio a Nashville alla Bridgestone Arena, con tappe al Madison Square Garden di New York, al Kia Forum di Los Angeles, al TD Garden di Boston e all’Allstate Arena di Chicago.

“Sarebbe molto divertente suonare più di questo album dal vivo perché il modo in cui queste canzoni sono strutturate, c’è così tanto spazio per l’improvvisazione”, ha detto Jake Kiska. “Dipende dalle situazioni e possiamo portare le persone in un viaggio completamente nuovo”.

Una delle canzoni che porterebbe a polemiche all’interno della band se eseguita dal vivo è “Runway Blues”, quel raro estratto dalla canzone. A Josh Kiszka non piaceva molto e non voleva che diventasse una canzone completa, anche se i suoi fratelli lo volevano.

“Abbiamo davvero combattuto perché tutto fosse registrato. Ma Josh, lo odia così tanto”, ha detto Sam. “È democratico, sfortunatamente.” Jake sospirò felice.

