Il nuovo film della DC “Blue Beetle” sta suscitando forti reazioni prima della sua uscita nelle sale

Reporter di spionaggio digitale

Brenna Cooper è una giornalista freelance attualmente specializzata in reportage di intrattenimento. si è unita spia digitale Anno 2022 Scrittura di storie televisive e film per il sito web. Dopo essersi laureata con un master in giornalismo accreditato NCTJ presso l’Università di Sheffield nel 2020, da allora ha iniziato a lavorare come freelance.

Brenna ha precedentemente prodotto contenuti sullo stile di vita per Liste di controllo Ha un particolare interesse per la musica, ascoltando esibizioni dal vivo e intervistando band come Confidence Man e Amyl and the Sniffers.