Il documentario sul caso Sancho scompare per alcune ore da HBO Max dopo la sua première

Documentario Il caso Sancho: episodio zero A HBO Max Non è stato disponibile per diverse ore dopo la sua anteprima sulla piattaforma di streaming, ma ora È possibile accedervi nuovamente.

HBO Max ha spiegato che la scomparsa dello show era dovuta a… “Problemi tecnici” Che speravano si risolvesse presto, come hanno mostrato sui social gli utenti che ne hanno lamentato l'improvvisa rimozione.

Si presenta come un'indagine in tempo reale sull'omicidio del chirurgo colombiano Edwin Arrieta In Thailandia lo spagnolo è sotto accusa Daniele Sancio La prima delle quattro parti previste consiste in un'intervista con il padre attore Rodolfo Sancio. Il programma però è arrivato sulla piattaforma in mattinata Dopo alcune ore la disponibilità non è più accessibile.

Per tutta la mattinata, durante la ricerca dei contenuti sulla piattaforma Non sono stati ottenuti risultati. È stato accolto dagli spettatori che stavano guardando il documentario al momento della sua scomparsa messaggio sbagliato In piena attività, che li ha spinti a commentare confusi quanto accaduto sui social.

Da poco dopo le due del pomeriggio, Il caso Sancho: episodio zero È di nuovo disponibile con Uguale alla durata originale, 47 minuti.

Dopo questa prima consegna La serie di documentari è stata annunciata con altri tre episodi. Il rilascio, che non ha ancora una data ufficiale, è previsto una volta raggiunto il verdetto del processo iniziato oggi in Thailandia. Si prevede che continuerà fino al 3 maggio, con la dichiarazione di Daniel Sancho il 25 aprile.

Cos'è “The Sancho Affair” su HBO Max?

Caso Sancio È stato introdotto come Vero crimine prodotto in tempo reale, Trasporterà lo spettatore in un viaggio nel tempo, con una storia sempre più complessa e contestualizzata il cui finale deve ancora essere scritto. Io ho Testimonianze di coloro che circondano la vittima e l'imputato, nonché di persone coinvolte nelle indagini. Ogni fatto, affermazione e scenario serve a ricostruire un caso ancora pieno di interrogativi.

“Questa nuova serie di documentari originali che approfondiscono una questione di attualità sia in Spagna che a livello internazionale. Caso Sancio “Affronteremo uno dei casi più importanti degli ultimi tempi con il massimo rigore giornalistico e forniremo un accesso senza precedenti alle persone più vicine alle indagini”. reclamato Alberto Carollo, VP MAX Vice Presidente delle Produzioni Originali Locali in Penisola Iberica e Italia, durante la proiezione del documentario.

La nuova produzione ha seguito l'intero processo in tempo reale, motivo per cui punta a offrire allo spettatore una visione completa del passato, del presente e del futuro del caso. Ha spiegato: “Il nostro obiettivo è documentare tutto, dalla conoscenza dei fatti fino all'emissione della sentenza, tenendo conto dell'enorme dolore che questo evento ha causato a molte persone”. Margherita Lewis, Il produttore esecutivo L Produzione del quarzo E il regista della serie.

