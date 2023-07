Il fotografo subisce una frattura orbitale a causa di un tiro mancato di un giocatore esordiente

ESPN digitaleLettura: 3 minuti.

Il fotografo viene colpito fuori dal campo allo Yankee Stadium Un cameraman è stato colpito in faccia da un lancio mancato dalla difesa degli Orioles e ha ricevuto una standing ovation dopo la sua espulsione.

Il fotografo è stato colpito da un colpo mancato durante la partita di mercoledì I Baltimore Orioles e i New York Yankees hanno subito una frattura orbitale.

Pete Stendell sta riposando a casa e “lui e la sua famiglia apprezzano il sostegno di tutti”, ha annunciato giovedì YES Network, con cui ha lavorato Stendell.

Il videografo Pete Stendell è stato portato fuori dal campo dopo essere stato colpito da una palla durante la partita Orioles-Yankees mercoledì. Autorità Palestinese

Stendel è stato colpito al quinto inning quando l’interbase degli Orioles Gunnar Henderson ha lanciato un terreno selvaggio al primo base Ryan O’Hearn che ha colpito il fotografo alla testa e lo ha fatto perdere i sensi.

La partita è stata ritardata di circa 17 minuti mentre il personale medico ha assistito Stendel, che era di stanza vicino alla panchina degli Yankees. Ha alzato le dita in segno di pace alla folla mentre veniva portato via dal campo su un carro.

“Ogni volta che una palla supera un prima base o anche una palla offensiva, non vuoi vederla andare verso un tifoso”, ha detto Henderson dopo la partita. “Era nel posto sbagliato, e spero che stia bene. Le mie preghiere sono con lui. Sono grato per gli uomini che si sono precipitati da lui per aiutarlo.”

“È stato spaventoso”, ha detto l’outfielder degli Yankees Jake Powers.”Penso di parlare per tutti noi quando dico che i nostri pensieri sono con lui. Spero che stia bene e si senta meglio e lo vedremo presto qui”.