Il Guatemala ha segnalato 221 incendi boschivi, di cui 10 attivi

Forze specializzate operano in sette aree, mentre tre di esse sono in fase di controllo, secondo il Coordinatore nazionale per la riduzione dei disastri (CONRED), che ha suddiviso il totale del periodo in 139 aree forestali e 82 aree di vegetazione.

Il portavoce dell'Autorità Rodolfo Garcia ha detto che la provincia sud-occidentale di Quiche è in cima alla lista con 33 incidenti, seguita da questa capitale con 31, Zacapa con 24 e Huehuetenango con 18 incidenti.

Ha aggiunto che finora nella stagione 2023-2024 sono stati divorati 543 ettari dagli incendi boschivi.

Gli incendi agricoli e l'allevamento del bestiame sono tra le principali cause di incendi nel nord di questa regione centroamericana.

La buona notizia, secondo gli esperti, è che il nord-est di Petén risulta essere libero da incendi, ed è considerato uno degli ultimi polmoni ecologici dell'America, in cui vivono circa 3.500 specie di animali e piante.

Conred mantiene procedure per prevenire, mitigare e rispondere a rischi, emergenze o disastri, essendo la prevenzione la strategia più sicura, redditizia e vantaggiosa per l'ambiente e la salute.

Ha raccomandato di adottare misure precauzionali, tra cui il monitoraggio dell’incendio finché non si spegne e lo svolgimento di turni antincendio sul terreno per prevenirne la diffusione.

La scorsa stagione, l'agenzia responsabile ha contato più di 850 incendi che hanno colpito più di 28.000 ettari di foreste e pascoli nel paese.

Il Guatemala ha perso il 22,3% della sua copertura forestale negli ultimi 20 anni, passando da 4,5 milioni di ettari di vegetazione a 3,5 milioni, secondo i dati del Forest Information System.

