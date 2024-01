Il parente più antico e più grande del T. rex scoperto nel Nuovo Messico

Alexandra Ferguson

(CNN) – Un parente precedentemente sconosciuto del dinosauro più famoso, il Tyrannosaurus rex, è stato appena identificato, secondo uno studio pubblicato giovedì. La scoperta aggiunge nuove prove che potrebbero aiutare i paleontologi a scoprire un altro passo nella catena evolutiva che si è conclusa con il massiccio dinosauro predatore T. rex.

Questa creatura, chiamata Tyrannosaurus mcraeensis, probabilmente vagò per la Terra fino a 7 milioni di anni prima della comparsa del T. rex. Le ossa sono state datate tra 72 e 73 milioni di anni fa, tra la fine del periodo Campano e l'inizio del periodo Maastrichtiano.

Scoprono un'enorme rete di antiche città nella foresta amazzonica

Ma le ossa del Tyrannosaurus mcraeensis furono scoperte decenni prima che la creatura ricevesse ufficialmente il suo nome scientifico. Circa un quarto del suo cranio fossilizzato è stato trovato negli anni '80 e all'inizio degli anni '90 in un'area ora conosciuta come Elephant Butte, nel New Mexico.

A causa delle dimensioni degli esemplari, il Museo di Storia Naturale e Scienza del New Mexico classificò originariamente l'osso come un T. rex, che misurava fino a 12 metri di lunghezza e pesava 10 tonnellate.

Come si confrontano i dinosauri?

Ci sono due differenze principali tra T. rex e T. mcraeensis.

“La mascella inferiore del Tyrannosaurus rex è in realtà molto forte. La nostra mascella era ovviamente grande e seghettata, ma più sottile di quanto si vede normalmente nel Tyrannosaurus rex”, ha affermato Anthony R. Fiorello, coautore dello studio pubblicato giovedì sulla rivista Scientific Reports. Il potente T. rex significa che “può fare quello che vuole. Una mascella sottile, anche con denti grandi, significa che la forza del tuo morso sarà inferiore”.

Fossile della mascella del dinosauro Tyrannosaurus mcraeensis appena scoperto. La sua mascella era più sottile di quella di un potente dinosauro. Credito: per gentile concessione del Museo di storia naturale e scienza del New Mexico

Un'altra differenza importante era che, a differenza del T. rex, il T. mcrensis non aveva un rigonfiamento prominente sopra gli occhi. Fiorillo, che è direttore esecutivo del Museo di Storia Naturale e Scienza del New Mexico ad Albuquerque, ha detto che gli scienziati ritengono che la criniera del tirannosauro fosse usata per attirare i compagni, come le corna di un cervo o di un alce. In T. mcraeensis la cresta è più precisa.

Fossili di uno degli ultimi dinosauri dal collo lungo e dal becco d'anatra trovati nella Patagonia argentina

Perché la dimensione?

I ricercatori hanno scritto che i grandi tirannosauri probabilmente sono nati come adattamento evolutivo alla disponibilità di grandi erbivori. Tuttavia, secondo lo studio, il motivo esatto per cui si sono evoluti i dinosauri erbivori giganti rimane un mistero inspiegabile.

Fiorillo ha sottolineato che si tratta di un'idea “altamente speculativa” al momento, ma ha aggiunto che, a differenza del dinosauro nano artico, chiamato Nanuqsaurus hoglundi, T. mcraeensis probabilmente non ha subito cambiamenti drastici di temperatura e luce nel sud del Nord America. , quindi ha potuto continuare a crescere.

Le condizioni artiche potrebbero aver influenzato le dimensioni apparentemente ridotte di N. hoglundi, ma in generale altri dinosauri della stessa epoca erano molto più piccoli di T. mcraeensis.

Il gruppo di ricerca tornerà ora alla formazione rocciosa da cui è stato estratto il campione per vedere se hanno trovato altre ossa.

“Quindi, poiché è così grande, dobbiamo spostare parte della nostra ricerca per cercare di comprendere la paleoecologia e l'ambiente in cui viveva questo animale, in modo da poter iniziare a capire cosa c'era di così speciale nel New Mexico da essere l'adattamento di questo animale alla vita”, ha detto Fiorello. “Meraviglioso.”

È stato scoperto un fossile di dinosauro con il suo ultimo pasto perfettamente conservato nello stomaco

Detective dei dinosauri

Secondo Fiorello, quando fu ritrovata la mascella inferiore non c'erano molti esemplari di tirannosauro.

L'identità di T. mcraeensis fu rivelata decenni dopo grazie a Sebastian J. Dahlmann, primo autore dello studio, ricercatore associato al museo e consulente paleontologico presso il Science Museum di Springfield, Massachusetts.

Circa un quarto del cranio fossilizzato del Tyrannosaurus mcraeensis è stato trovato in un'area conosciuta come Elephant Butte, nel New Mexico. Crediti: Spencer Lucas / Per gentile concessione del Dipartimento degli Affari Culturali del New Mexico

Mentre studiava le ossa a partire dal 2013, Dallman è stata la prima persona a suggerire che “potrebbero essere qualcosa di diverso”, ha detto Fiorello.

Essendo il più grande predatore del suo tempo, il Tyrannosaurus rex è stato oggetto di un interesse quasi costante da parte della comunità paleontologica, sia professionale che amatoriale, per decenni. Secondo Fiorillo, il fascino esercitato da questo feroce gigante e dal suo ruolo in film famosi come “King Kong” e “Jurassic Park” ha aumentato l’entusiasmo di scienziati e cacciatori di fossili dilettanti nella loro ricerca di altre ossa di T. rex.

“Ciò ha migliorato la nostra dimensione del campione”, ha affermato. “Ciò ha aperto la strada quando Sebastian ha iniziato a guardare i nostri esemplari e a dire: 'Ehi, questi in realtà non assomigliano ai famosi esemplari di T. rex provenienti da luoghi come il Montana.'

Filo della CNN

™ & © 2024 Cable News Network, Inc., una società della Warner Bros.. Scoperta. Tutti i diritti riservati.