Il peso messicano inizia con un po’…

Qual è stato il prezzo del dollaro in Messico oggi?

città del Messico – Il prezzo del dollaro in Messico oggi Il 14 settembre è caduto sul mercato dei cambi; Nel frattempo, il peso messicano ha mostrato pochi cambiamenti all’inizio delle negoziazioni di giovedì.

IL Valuta messicana Il prezzo era di 17,1516 dollari per dollaro (Città del Messico 6:04). Nel corso della giornata la moneta ha raggiunto un minimo di 17,1625 dollari e un massimo di 17,1021 dollari per dollaro.

Lui Peso messicano È stata la settima valuta con la migliore performance rispetto al dollaro, su un paniere di 23 valute emergenti. Le altre valute nel paniere in avanzamento sono il Rublo russo +0,38%, il Won sudcoreano +0,31% e il Dollaro taiwanese +0,20%.

El indice del dollaro pÈ sceso leggermente dello 0,02% a 104,75 punti (Città del Messico 6:07). In Europa, la Banca Centrale Europea ha annunciato un aumento di 25 punti base. L’euro si è così deprezzato dello 0,18% rispetto al dollaro e ha consentito al peso messicano di apprezzarsi rispetto alla moneta europea.

Inoltre, il prezzo del petrolio continua a salire a causa delle pressioni sui costi in Europa, nonostante le vacillanti condizioni economiche, che potrebbero esercitare ancora una volta pressioni al rialzo sull’inflazione.

Negli Stati Uniti il ​​mercato esclude che la Federal Reserve aumenterà i tassi d’interesse la settimana successiva, perché il dato sull’inflazione annunciato il 13 settembre non costituirà un motivo per alzare i tassi d’interesse. Secondo lo strumento, gli operatori vedono una probabilità del 97% che il benchmark rimanga invariato FedWatch.

Finora quest’anno il peso messicano si è apprezzato del 13,66% rispetto al dollaro. Durante questo periodo, il prezzo medio è stato di 17,84 $, con un massimo di 19,50 $ e un minimo di 16,69 $.

Lui tasso di cambio È stato fissato a 17.123.500 dollari per dollaro, secondo i dati della Gazzetta ufficiale della Federazione (DOF).

Il prezzo del dollaro in Messico oggi nelle banche

Il dollaro è aumentato in Messico oggi, 14 settembre, nelle banche e negli uffici di cambio del paese. In media, il tasso di cambio peso-dollaro era di MXN$ 17,0667 per US$ 1. Acquistare a $ 16,4516 MXN e vendere a $ 17,48 MXN per unità.

Ma,Qual è il prezzo del dollaro in Messico presso Banco Azteca?

Il prezzo del dollaro in Messico inizia oggi, 14 settembre, come segue:

Banca Azteca $ 17,39

CityPanamics $ 17,57

Panorti $ 17,40

BPVA $ 17,40

Cibanco $ 16,92

Scotiabank $ 18,20

Come si comporta il prezzo del dollaro in America Latina?

Finora nel 2023, le valute dell’America Latina si sono comportate come segue:

Real brasiliano (BRL) +7,58%

Peso colombiano (COP) +22,84%

Sol peruviano (PEN) +2,71%

Peso cileno (CLP) -3,44%

Peso argentino (ARS) -49,39%

In Europa, il peso messicano è cresciuto dello 0,38% attestandosi a 18,3502 dollari per dollaro (Città del Messico 6:20). Ciò è avvenuto dopo che la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse al 4,5%. Anche ieri, 13 settembre, è aumentato dello 0,67% rispetto all’euro. Nel corso del 2023 il peso messicano si apprezzerà dell’11,88% rispetto alla valuta europea.

– Contenuti creati grazie ai dati automatizzati di Bloomberg.