Il Philips da 27 pollici costa meno di 200 euro

È accompagnato da diverse tecnologie e sensori che regolano automaticamente la luminosità e il colore dello schermo

Se stai cercando un monitor che offra ottime funzionalità e risoluzione 4K per svolgere più comodamente le diverse attività lavorative quotidiane, ora in Componenti informatici Hai un’opportunità unica per ottenere questa schermata Philips278B1/00 Al prezzo minimo storico di 199,90€ fino ad esaurimento delle unità disponibili.

Philips 278B1/00 68,6 cm 27 p *Alcuni prezzi potrebbero essere cambiati rispetto all’ultima recensione

Anche se il prezzo consigliato è di 350 euro su PcComponentes, ora puoi trovare questo monitor di marca Phillips Ridotto più che mai a circa 199,90 €, che equivale a a Risparmio totale € 150 E la spedizione è completamente gratuita. E se preferisci, puoi trovarlo su Amazon allo stesso prezzo, anche se la spedizione richiederà più tempo del solito a causa della mancanza di scorte.

Lui Philips278B1/00 È un monitor progettato per la produttività che eccelle nel fornirci Schermo LCD da 27 pollici con tecnologia IPSrisoluzione UHD 4K (3840 x 2160 pixel)frequenza di aggiornamento di 60 HzTempo di risposta 4 ms e massima luminosità 350 nit.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo modello è che include un sensore situato nella parte anteriore dello schermo noto come Sensore di potenzaChe invia e riceve segnali infrarossi che determinano se siamo davanti allo schermo oppure no. Se siamo lontani, ridurrà automaticamente la luminosità dello schermo e Riduce il consumo energetico fino al 65% Per prolungarne la vita produttiva.

Ma non è tutto, perché anche Include un altro sensore intelligente Sensore di luce Che regola la luminosità in base all’illuminazione nel nostro ambiente e Tecnologia fotografica intelligente Ottimizza dinamicamente il contrasto, la saturazione del colore e la chiarezza delle immagini per prestazioni eccezionali Certificazione TUV sul comfort degli occhi.

D’altra parte, include Due altoparlanti stereo da 2 W RMS E connettività diversificata poiché contiene due porte HDMI 2.0 e una porta DisplayPort 1.2 USB tipo B chi lo accompagna Quattro USB-A 3.2 Per collegare le nostre periferiche direttamente al monitor o ai caricabatterie e uscita audio con jack 3,5mm.

