“Il nostro obiettivo politico per la crescita dovrebbe sempre essere quello di indebolire il CC perché condividiamo lo stesso spazio elettorale”.

Nato a Bilbao, ma profondamente radicato a La Palma, Antonia è prigioniera (1976) Rianimato politicamente dopo essere stato licenziato dalla direzione del Partito popolare delle Canarie per essere stato accusato (internamente ed esternamente) di frustrare il governo di centrodestra nel 2019. Continua a negarlo con veemenza (e ha ragione), e ora come sindaco di Santa Cruz de la Palma e deputato nazionale, mantiene il suo carattere e i suoi standard, insiste che l’unico modo per far crescere il suo partito è a scapito dell’“indebolimento”. Al CC, indipendentemente dalla portata del suo coinvolgimento nella governance.

-Stai vivendo i tuoi momenti migliori?

“Sono felice della mia responsabilità di sindaco della mia città, che amo e che è stata così generosa con me. E sì, sono molto soddisfatto di ciò che è stato realizzato in questi mesi”.

Concludo che sia il suo momento migliore, o almeno uno di essi.

“È fantastico. Sai, durante la mia lunga carriera, ho avuto molte responsabilità, ma questa è, senza dubbio, quella in cui sento di essere migliore”.

La politica ti deve qualcosa perché non è stata giusta nei tuoi confronti, visto che Casado non lo era?

“Questa è una cosa del passato e ho sempre guardato al futuro, e quello che faccio ora è con tutto il desiderio, l’entusiasmo e la forza. Il mio unico obiettivo è il mio impegno a trasformare Santa Cruz e raggiungere la leadership come capitale in tutti i settori “Ho strappato lo specchietto retrovisore.”

-Anche se non l’ha detto, Viggo ha risposto con “ingiustizia”?

“Sono felice per Figo, faccio parte della direzione nazionale del Partito popolare e nella legislatura precedente sono stato anche membro della direzione del gruppo al Senato, e quando fai parte della squadra come segretario esecutivo per la politica elettorale ti senti molto riconosciuto”.

-Riprendiamo lo specchietto retrovisore: non sei stato un presidente al di fuori dei principi e dell’amor proprio?

“Non è stato perché avevo bisogno di 36 deputati e non li ho mai avuti…”

-Ma te lo hanno mostrato al famoso incontro presidenziale di Las Palmas: non vuoi essere un presidente fantoccio nel 2019?

«Al contrario, non c’è mai stato un 36. C’era una linea rossa di Cs, che non voleva Clavijo perché accusato, e quando decise di andarsene Casemiro, con cui aveva un impegno, corse nel secondo successivo. per sostenerlo.” Torres.”

-Beh, a differenza dell’opzione Navarro, è stata venduta…

Ha aggiunto: “Lo so, ma ha mentito radicalmente, e non conosco nessun politico che abbia ambizioni, e ho avuto un figlio che escludeva di diventare presidente del suo paese. “Così è stato.”

– Santa Cruz è il tuo fiore all’occhiello o non escludi di rilanciarti?

“Non si sa mai; ora sono anche deputato e faccio parte dei principali comitati delle Isole Canarie. Ho un impegno con i miei concittadini e non lo abbandonerò, anche se si dice che lo abbandonerò quando avrò “Vado al Congresso, ma non lo abbandonerò mai. Il mio impegno è certo ed è cambiare la città”, vede già Vicini.

-Ripeterai il poster nel 2027?

“In politica non si possono mai fare progetti, perché non dipende dalle tue ambizioni o dalle tue priorità, ma da tanti fattori. Il mio obiettivo oggi è Santa Cruz, una città che vale la pena guidare, non solo isolata, ma anche autonoma, come alcuni criteri sono già stati dimostrati.” Ad esempio, se Airbnb dice che sarà la città più cercata delle Isole Canarie entro il 2024: stiamo facendo qualcosa di giusto…”

-È dovuto solo a questi mesi o agli anni del PSOE e del PP?

“Vi do i dati: abbiamo approvato il piano generale, che è in fase di revisione da 24 anni e che è stato approvato da alcuni sindaci e assessori. Abbiamo avviato la seconda fase del risanamento della via del mare, che finiremo nel giugno 2024. Abbiamo aperto la Casa del Sespi, abbiamo ripreso le commissioni della città costiera per liberare molte questioni, abbiamo ceduto il terreno per l’edilizia abitativa, e questa domenica (ieri) l’apertura del più grande parco per bambini sulla Oggi (giovedì) qualcosa di storico: mettere a disposizione del governo 7.000 metri per il Palazzo di Giustizia e parcheggi, oltre a numerose iniziative culturali e sportive, e un progetto di parco urbano sostenibile nel Distretto Alto con un superficie di 15.000 metri quadrati: «Sono fatti che non invento io».

-E prima era impossibile: il precedente governo del Partito Socialista Socialista era privo di leadership, e tu?

“No, conosco il lavoro di tutti, parlo solo dei traguardi raggiunti in questi mesi. È chiaro che il lavoro del governo ha bisogno di slancio e di idee chiare sul modello di città per metterlo sulla mappa. Adesso c’è un grande governo, una tabella di marcia e una leadership chiara”.

-Perché La Palma ha sancito l’accordo PSOE-PP a maggio?

“Perché il vulcano non si misurava elettoralmente. Anche se lasciarono la loro vita nell’amministrazione, le persone ritennero responsabile il Cabildo.

-CC ha fatto molta demagogia elettorale?

Ha aggiunto: “Senza dubbio ha approfittato delle circostanze e tutti sapranno se ha giocato in modo corretto o meno. Inoltre, il mancato rispetto del governo centrale ha avuto il suo impatto”.

-Tuttavia, il SWP ha poi prodotto facilmente l’unico verbale del Senato: è rimasto sorpreso?

“Ma il Partito popolare vince il Congresso… la politica… il popolo…”.

-CC è davvero deludente con Volcano perché è lungo?

“Dobbiamo esigere che il governo spagnolo e anche le Canarie si conformino. Ci sono persone che hanno perso tutto, non solo la loro patria, ma il futuro ad essa legato, con il turismo, soprattutto a Puerto Naos. È un disastro e abbiamo bisogno gli sforzi di tutti”.

– Lei è sempre stato liberale e moderato: cosa pensa quando sente dire che c’è un colpo di stato o che c’è una dittatura…

“Non mi piace affatto che la sentenza sia nelle mani di un latitante, e le sentenze severe lo dicono perché è scappato in una scatola. Temo anche che ricadrà sulle spalle del Consiglio per la riforma e la riforma, che vuole dividere la Spagna con un referendum, o sull’organizzazione Beldo, che ha sostenuto gli attacchi fino a un quarto d’ora fa, come oltre che sul fatto che nel governo c’è una parte di sinistra. Un’ala populista non aggiunge più, ma toglie, quando rompe… Vorrei che il Partito Socialista dei Lavoratori fosse al centro e si mettesse d’accordo con il Partito popolare, ma, come lamentano anche gli ex presidenti, questa deriva sta portando il Paese nel baratro”.

-Il PPJ si concentra dopo 5 anni senza rinnovare il CGPJ?

“Bisogna rinnovarlo e il Partito popolare ne ha la volontà, ma il Partito Socialista-Operaio intende controllarlo. Ciò deve essere fatto in assoluta indipendenza e con la scelta dei giudici del proprio governo.

-Sì, ma come dice l’Unione Europea, la legge va cambiata prima…

“Il governo non ne ha la volontà. Credi che si possa permettere che uno degli assistenti di Sánchez insulti i giudici del Congresso? Il CGPJ ha affermato, per la prima volta, che non esiste indipendenza della magistratura dall’esecutivo, senza fare riferimento alla denunce della Facoltà di Giustizia, della Facoltà di Diplomazia e delle Associazioni giudiziarie… e che “Ciò preoccupa me e voi come cittadini. Come democratico, dovrebbe preoccupare anche voi.”

-Come democratico, mi preoccupo quando sento che il presidente finirà per restare appeso ai suoi piedi…

“Ovviamente non mi piace, ma è solo un aneddoto rispetto a quello che c’è in giro…”

– È il leader della terza forza e il partner multiplo del Partito popolare…

“Lo condanno, ma non vedo la stessa forza né in Bolaños né nel presidente del Congresso per chiedere al leader dei Gents di ritrattare quanto detto. Trova plausibile che intendano prendere il controllo della RTVE e “Ora dell’agenzia EFE? Non sei preoccupato come giornalista?”

-PP e PSOE mettono sempre lì chi vogliono e ricordo bene, correggo, malissimo, Urdaci e Sáenz de Buruaga su RTVE…

“Questa intervista è già lunga quattro pagine… (ride).”

-L’accordo promosso dal PP-PSOE a La Palma è ormai impossibile alle Isole Canarie?

“Non spetta a me confermarlo. Non faccio parte della direzione regionale del Partito popolare”.

-È opportuno che le isole abbiano questo accordo?

“Ho sempre detto che più debole è il CC, più forte è il PP, perché competiamo nello stesso spazio. Quindi il nostro obiettivo politico per la crescita deve essere sempre quello di indebolire il CC, come è successo a La Palma, quando eravamo sindaco di dieci su quattordici”. E quando sono arrivato non avevamo un capo.

-Questo è ciò che ha ottenuto Dominguez a Los Realejos, dove è passato da due membri del consiglio alla maggioranza assoluta, mentre il seggio del CC è sceso da 10 a 1: è questa la vostra strategia attuale?

“Non mi faccio coinvolgere in questo.”