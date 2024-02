Il popolare gioco di ruolo dark fantasy Dark and Darker arriverà quest'anno sui telefoni cellulari

Nonostante tutti i problemi legali che stanno attraversando i suoi sviluppatori, Dark and Darker potrebbe essere uno dei migliori giochi mobile del 2024

Dark and Darker arriverà sui cellulari nel 2024

Da allora, il gioco di cui siamo qui a parlare in questo post è stato oggetto di mesi di test Nixon li informò richiedere “Violazione di segreti commerciali e copyright“, Per questa ragione Doveva sfogarsi, proprio quando il titolo iniziava il suo viaggio, con alcune prove prima della premiere fallita, con pieno successo. Fortunatamente per loro, la battaglia legale sembra sorridere loro Dark and Darker è sempre più vicino al ritorno su Steam. In effetti, solo finora Può essere giocato dal proprio lettore sul computer.

Parlando delle piattaforme su cui è attualmente possibile giocare a Dark and Darker, sembra che sia così Quest'anno saremo in grado di renderlo disponibile sui dispositivi mobiliAlmeno questo è quello che dicono da Crafton Riferiscono da Pocket Gamer Media. Un gioco di ruolo dungeon crawler multiplayer sviluppato da Ferroè stato recentemente uno dei giochi che hanno ricevuto aggiornamenti occasionali da KRAFTON, che sta lavorando anche su altri progetti come la prossima versione di Subnautica.

Dark and Darker avrà una versione mobile quest'anno

Concentrandosi su Dark and Darker, il CEO di KRAFTON ha dichiarato quanto segue: “Quest'anno segna il lancio della nostra nuova linea, a partire da Dark e Darker MobileQuesto sarà il primo anno in cui vedremo risultati tangibili dalla nostra strategia “Scanding Creativity”. Per sviluppare il processo in un circolo virtuoso, tutti i membri devono dedicare tutti i loro sforzi allo sviluppo del gioco”.

Al momento, ovviamente, Non c'è nemmeno una data stimata o una finestra di rilascio. Questa è la versione mobile di Dark and Darker, quindi non possiamo nemmeno commentare ulteriori dettagli su questa proposta. Come abbiamo detto, tuttavia, al momento non è possibile giocare al titolo da Steam Puoi sempre ottenerlo dal suo sito ufficialeDescrivono il gioco come segue: “Implacabile Un'intensa avventura fantasy PvPvE dungeon crawler in prima persona. Unisciti ai tuoi amici e usa il tuo coraggio, intelligenza e astuzia Scopri tesori leggendari e sconfiggi mostri terrificanti E sii un passo avanti rispetto agli altri cacciatori di tesori truffatori.

Infine, vale la pena parlare un po' di quello che è successo La prima vittoria per gli sviluppatori di Dark and Darker nella loro battaglia legale contro NexonQuesto è ciò che accade in Corea del Sud, dove hanno sede i tribunali Ho governato provvisoriamentePertanto non si tratta di una decisione definitiva, come segue:IRONMACE non viola alcun diritto d'autore o segreto commerciale di NexonPertanto, tenuto conto che, secondo il tribunale, “le accuse e le prove non erano sufficienti per fermare il servizio di Dark and Darker”, Questa è un’ottima notizia per gli arbitri e per il futuro del titoloPoiché questo lo avvicina sempre più al suo ritorno su Steam.

