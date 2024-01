Il presidente del Congo parteciperà al vertice afro-italiano

Il presidente congolese ha ricevuto un invito dal primo ministro italiano Giorgia Meloni e si è recato nel paese europeo il giorno precedente.

L'evento si svolgerà il 28 e 29 gennaio 2024 e prevede la partecipazione di oltre 50 delegazioni, la maggior parte delle quali provenienti da paesi africani, oltre ai leader dell'Unione Europea e ai rappresentanti di organizzazioni internazionali.

L'obiettivo è presentare il piano strategico italiano per il continente africano.

Roma e Brazzaville hanno rafforzato la cooperazione bilaterale e rafforzato il partenariato tra i due paesi, che ha compreso una visita di lavoro della Meloni lo scorso ottobre.

Il Primo Ministro italiano, al termine dell'incontro con il Presidente congolese, ha dichiarato: “L'Italia e il Congo sono due Paesi amici, legati da una lunga e sincera amicizia”, aggiungendo di essere felice di essere nel Paese per rinnovare e rafforzare le relazioni. Nello spirito di appartenenza.

Ha sottolineato che si tratta di una relazione vantaggiosa per tutti, vantaggiosa per tutti e lontana da qualsiasi paternalismo in altri momenti, e ha sottolineato la cooperazione in settori come quello energetico, che contribuirà a soddisfare le esigenze italiane e consentirà al Paese africano di avanzare nella il suo sviluppo. . .

La Meloni ha inoltre ribadito il suo impegno nella formazione delle risorse umane in Congo e sui temi legati al cambiamento climatico.

L’Italia è destinata a ricevere fino a 1 miliardo di metri cubi di gas naturale liquefatto dal Congo il prossimo inverno e fino a 4,5 miliardi nel 2025-26, come parte di un programma per espandere la cooperazione energetica.

mem/kmj