Ottime relazioni parlamentari tra Cuba e Russia

Il membro del Politburo e Presidente dell'Assemblea Nazionale del Potere Popolare di Cuba, Esteban Lazo Hernandez, ha sottolineato l'eccellente stato delle relazioni esistenti con l'Assemblea Federale della Federazione Russa. In una lettera indirizzata al presidente del Consiglio della Federazione del Parlamento russo, Lazo ha sottolineato che “le nostre relazioni parlamentari sono di eccezionale importanza, a causa degli stretti rapporti che uniscono i nostri due popoli e del ruolo che possiamo svolgere nel rafforzare la cooperazione e le relazioni tra paesi.” , Valentina Matvienko. (DX)

Ha iniziato a commemorare il 30° anniversario del genocidio ruandese

Con la “Marcia della Memoria” è stato lanciato un programma di attività presso la sede dell'Unione Africana ad Addis Abeba, in Etiopia, per commemorare il 30° anniversario del genocidio contro l'etnia Tutsi in Ruanda. La Commissione dell'Unione Africana, attraverso il suo Dipartimento per gli Affari Politici, la Pace e la Sicurezza, e in collaborazione con l'Ambasciata di Kigali, ha organizzato la cerimonia di premiazione, che comprendeva un evento di alto livello. “Rendiamo omaggio alle vittime del genocidio, onoriamo la resilienza dei sopravvissuti e riflettiamo sul viaggio di trasformazione del Ruanda attraverso l’unità e la riconciliazione”, ha affermato l’Unione Africana sul suo account sui social media.

La Cina sta pattugliando il Mare del Sud per esercitazioni su larga scala da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati

Le forze armate cinesi hanno effettuato un pattugliamento nel conteso Mar Cinese Meridionale, nel contesto di esercitazioni congiunte su larga scala condotte nella regione da Stati Uniti, Giappone, Australia e Filippine. “Il Teatro Meridionale delle Operazioni dell'Esercito Popolare di Liberazione ha organizzato un combattimento congiunto, un pattugliamento aereo e marittimo nelle acque del Mar Cinese Meridionale. Una dichiarazione rilasciata dal Ministero della Difesa cinese afferma: “Tutte le attività militari che interrompono la stabilità nel Mar Cinese Meridionale e creano punti caldi sono sotto controllo”. (t t)

immagine: Tratto da Telesur

La Russia dichiara lo stato di emergenza a causa del crollo di una diga

Le autorità russe hanno dichiarato lo stato di emergenza federale nella provincia di Orenburg, negli Urali meridionali, a causa delle inondazioni causate dal crollo di una diga. Il ministro russo per le emergenze, Alexander Korenko, è arrivato nella città di Orsk, considerata la più colpita dalle inondazioni. Da parte sua, il governatore della regione di Orenburg Denis Basler ha informato il presidente Vladimir Putin della situazione in città e delle misure adottate. (Telesur)